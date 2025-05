( The Associated Press )

La cantante y actriz Demi Lovato, de 32 años, se casó con el cantante y compositor canadiense Jordan “Jutes” Lutes, de 34 años, el domingo en California, según lo reportó exclusivamente Vogue.

La pareja se conoció mientras trabajaban en el último álbum de Lovato, “Holy Fvck” de 2022, y estuvieron de novios durante casi dos años antes de que Lutes le propusiera matrimonio en diciembre de 2023. Lutes coescribió varias de las canciones que conforman “Holy Fvck”, incluyendo “Happy Ending”, “City of Angels” y el sencillo pop-punk “Substance”.

Lovato usó un vestido blanco de Vivienne Westwood y Lutes llevó un traje de Saint Laurent.

Los representantes de Lovato no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de The Associated Press.

Lovato, una exestrella infantil, comenzó su carrera en el entretenimiento en “Barney & Friends” antes de convertirse en un ícono del Disney Channel en los años 2000 por su papel en las películas de “Camp Rock” y como la estrella de “Sonny with a Chance”. Más allá de su actuación, Lovato ha sido ampliamente celebrada por su talento vocal y ha lanzado ocho álbumes a lo largo de su carrera.

Lutes, un artista independiente cuya música híbrida fusiona elementos de emo, pop-punk y trap, estuvo previamente firmado por Capitol Records.

Antes de su relación con Lutes, Lovato estuvo comprometida con el actor Max Ehrich en 2020. Cancelaron su compromiso después de dos meses.