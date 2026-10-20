La cantante y compositora coreana conocida como EJAE, estrella de K-pop y que presta su voz a Rumi en K-pop Demon Hunters, se ha casado con su novio, el también músico Sam Kim, según publica Vogue.

La pareja se casó en Seúl el pasado 17 de octubre en una ceremonia nupcial moderna y también celebró un paebaek, una ceremonia tradicional koreana en la que los casados rinden tributo a una parte de los mayores de la familia.

La relación entre ambos comenzó en 2017 y se comprometieron en otoño de 2023, según señala People. EJAE llevó un vestido a medida firmado por Danielle Frankel, confeccionado en tul y con escote palabra de honor. “Desde nuestro primer encuentro, Danielle captó de inmediato mi visión: algo etéreo, moderno, elegante y atemporal, pero con un giro original”, explicó a la revista.

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El lugar escogido para la ceremonia fue Stage 28, un lugar de Seúl que tiene un especial significado para la cantante. “Mis abuelos vivían en la casa que se encuentra en mismo el lugar del evento cuando yo era pequeña’ -contó EJAE-, pasé gran parte de mi infancia explorando el jardín y paseando con mi abuelo por las colinas que hay detrás de la casa”.

EJAE es autora de varias de las canciones de la banda sonora de Kpop Demon Hunters, entre ellas Golden, que se alzó con el Oscar a la Mejor Canción y que recogió la actriz.

Su ahora marido participó en la creación de otra de las canciones del filme, What It Sounds Like, según reveló en una entrevista. El arreglo vocal para el himno culminante del filme fue grabado en su apartamento de Brooklyn junto a Kim.

Poco después de ganar el premio Oscar, EJAE confesó a People que Kim ha sido fundamental en el ascenso a la fama que ha supuesto la película. “No creo que hubiera podido superar todo esto sin él -comentó refiriéndose a Kim- le estoy muy agradecida, porque esto no es nada fácil y él me ha ayudado a mantener los pies en la tierra”.