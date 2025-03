La vida de Manny Manuel sigue sonriéndole. Además de haber retomado con el pie derecho su carrera artística, lejos de los excesos de alcohol que lo limitaban, el cantante puertorriqueño ha sorprendido a sus seguidores con la buena noticia que se casó.

30 Fotos Por 30 años el cantante puertorriqueño ha sabido demostrar su versatilidad artística y ganarse el cariño del público.

Un mensaje publicado en sus redes sociales, con una foto de dos manos entrelazadas mostrando sendos anillos, ha sido la manera en la que el llamado “Rey de corazones” dio a conocer el suceso.

“Gracias Pablo por llegar a Mi Vida… y transformar en MI lo que creía perdido. Has sido ese salvavidas que me ha mantenido en puerto seguro. Que estés a MI lado hasta nuestro último suspiro. Con La Bendición de DIOS TODOPODEROSO 🦅🦅 FELICIDADES ESPOSO”, escribió Manny.

El artista ha dado este paso tras una relación sentimental de más de dos años. “Tengo una persona a mi lado que es un ser maravilloso. Ha sido una bendición de Dios. Yo creo que me tocaba. Yo he viajado por ahí, por varios corazones, y no me fue muy bien, también por cosas mías que todos saben. Pero en esta ocasión estoy feliz, estoy terminando mi casa en el campo, estoy cerca de mi mamá, estoy viviendo con Pablo, estoy feliz con Pablo. Él para mí es un ser maravilloso, es un ángel que Dios me regaló y me prestó para los últimos días de mi vida, porque estoy seguro que será con él que voy a terminar mis días”, había expresado Manny en una entrevista con “Lo sé todo”.

Recientemente, el merenguero fue parte del programa Super Chefs Celebrities, de Wapa TV. “Tomé el reto, no me arrepiento e, incluso, estoy considerando ir a la universidad para tomar clases de gastronomía”, reveló el merenguero en entrevista telefónica con Primera Hora, donde manifestó que su participación en la competencia de Wapa Televisión, aun con sus luces y sombras, se convirtió en un espacio de aprendizaje en el que reconoció el valor de ser estructurado, paciente y organizado.

Lo que tenía cocinándose era la boda con el amor de su vida.