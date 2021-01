¡Qué viva el amor!

El cantante Víctor Manuelle compartió con su fanaticada una noticia que lo tiene celebrando: contrajo matrimonio.

“Después d 13 años d convivencia, hoy les anuncio que tomé una de las decisiones más importante de mi vida. Me casé con esta maravillosa mujer que decidió aceptarme y compartir nuestras vidas por el resto de nuestros días. @francesfranco17 me imagino que ya no me preguntarán más cuándo nos casamos. Les dije que cuándo fuera, YO se los iba a informar. ¡EXCLUSIVOOOOOO! Por si tienen alguna duda, nunca me había casado antes”, escribió el “Sonero de la juventud” junto a las imágenes que lo muestran acompañado de su ahora esposa, la relacionista Frances Franco.

El salsero lució un elegante traje azul, mientras que su pareja deslumbró con un vestido sin mangas tipo strapless, con escote en forma de corazón.

En solo minutos, la publicación superaba los 25 mil “me gusta”, y fanáticos y artistas no tardaron en expresarle sus felicitaciones.