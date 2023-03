Desde que Gerard Piqué y Clara Chía oficializaron su relación ante los ojos del mundo, con una explosiva foto publicada en la cuenta de Instagram del exfutbolista a finales de enero, no han hecho otra cosa que no sea dejar al descubierto su amor: los paparazzis han fotografiado a la pareja caminando por las calles españolas, de visita en la casa de los padres del catalán y también departiendo en lujosos restaurantes.

El escrutinio mediático constante no es a lo único a lo que se enfrenta la pareja cada vez que decide dejar atrás la sigilosidad y se embarca en alguna salida pública. El ser una de las relaciones más polémicas y llamativas de la prensa a nivel nacional e internacional los ha llevado también a estar bajo el ojo constante de los fanáticos, quienes no pierden la oportunidad de seguir escudriñando y buscando detalles del idilio.

Recientemente, Piqué y Clara fueron captados al interior de un local de la zona alta de Barcelona. El encargado de revelar las fotos fue un comensal, quien no solo los reconoció, sino que también los fotografió y dio rienda suelta a su sentido de la audición para tratar de escuchar la conversación que estaban teniendo en la mesa contigua, de acuerdo con el canal de televisión español ‘Telecinco’.

Durante su paso por el establecimiento comercial, que duró alrededor de dos horas, tanto la joven como el exfutbolista sostuvieron miradas de complicidad y gestos que solo confirman lo que, para este momento, todos saben: están enamorados. Sin embargo, en medio del encuentro, también salieron a la luz otros detalles que, de ser ciertos, sumarían otro capítulo a la historia de amor de la pareja.

“En esa conversación, entre ellos se llaman ‘amor’ y, en un momento dado, él expresa una preocupación porque tiene que hablar en público y ahí deriva la conversación en hablar de boda. Hablan, sobre todo, de cómo a Clara le gustaría formar un matrimonio. Ella no quiere que sea por todo lo alto, sino que quiere algo muy íntimo, muy privado, de la familia”, contó la periodista Mónica Vergara para el canal de televisión citado anteriormente.

Ante la sorprendente revelación, algunos consideraron precipitado el sonido de campanas de boda para la pareja. No obstante, para la periodista española, la expresión tiene una respuesta clara: “En el amor, todo se vale”.

Aunque Piqué y la madre de sus hijos, Shakira, sostuvieron una relación de una década, nunca se casaron. Según contó la cantante barranquillera en una entrevista en el 2020 para el programa ‘60 minutes’, previo a su histórica participación en el medio tiempo del Super Bowl LIV, las razones estuvieron asociadas a algunas creencias personales.

“El matrimonio me asusta demasiado. No quiero que me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante, un poco como la fruta prohibida”, dijo para el programa citado anteriormente.

Mientras Clara y Piqué siguen derrochando amor por las calles de Barcelona, Shakira se prepara para mudarse con sus hijos. Si bien los medios afirman que se irá de España a inicios de abril, ‘Telecinco’ explica que la artista colombiana no podría irse hasta que celebre su juicio en Hacienda.

“Su mansión en Miami ya está preparada, reformada y lista para recibir a los dos niños, Milan y Sasha, con seguridad privada en torno a toda la isla de Florida donde residirán y con acceso vía náutica si hace falta”, detalla el diario español digital ‘El Nacional’.

El gesto de Clara Chía y Piqué que avivó la polémica

#Escándalo 🔥 El fuerte cruce entre el periodista español Jordi Martin vs Gerard Piqué y Clara Chía." Me atacaron con un tema que me duele" dijo Jordi Martin. pic.twitter.com/gz0zWlFDel — @adrianabravista (@adrianabravist6) March 3, 2023

Hace tan solo unos días, el exfutbolista y la joven estudiante volvieron a acaparar los titulares de los medios a nivel nacional e internacional, a causa de un diciente gesto contra un famoso paparazzi español que no le pierde el rastro a la pareja.

Se trata de Jordi Martin, quien tras el estreno de ‘TQG’, la más reciente colaboración de Shakira con Karol G, se apareció por la casa de los padres del exjugador del Fútbol Club Barcelona en busca de una reacción. Sin embargo, lo que recibió, según contó en un reporte televisivo, fue un gesto diciente y, además, un alto momento de tensión.

“Cuando salieron, Piqué aceleró la camioneta de manera que por poco me atropella”, relató Martin. Luego, el reportero, reconocido como pro-Shakira, los alcanzó en la carretera. Y allí, llegó el momento en el que Piqué y Clara Chía fueron captados haciendo un gesto obsceno con sus manos.