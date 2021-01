Han sido días de comienzos para la animadora Ivonne Orsini. Con el inicio del año se anunció su salto de Wapa TV a Telemundo Puerto Rico, donde junto con Ramón “Gato” Gómez tendrá un “morning show”, y ahora comienza su matrimonio junto a Christian Ravelo.

Han sido los invitados quienes han revelado que la pareja se casó ayer sábado en una ceremonia íntima en los jardines del Hyatt Regency Grand Reserve en Río Grande. Entre ellos, estuvieron varios de sus excompañeros de Wapa TV, Jaime Mayol y Normando Valentín, así como su amiga, la comediante Tita Guerrero, y el estilista de Ivonne, Delfin Olmo.

Tita Guerrero estuvo entre los invitados de la boda.

Hasta el momento la animadora no ha compartido detalles del enlace. Sin embargo, en publicaciones en sus redes sociales fue revelando detalles de la boda.

Hace varios días sus amigas, mamá y hermana la sorprendieron con una despedida de soltera.

En septiembre pasado, Christian le propuso matrimonio a Orsini acompañado por sus dos hijos. “El amor se VIVE no siempre se publica, pero hoy comparto que estos tres ‘hombres’ que me han robado el corazón, se confabularon para proponerme matrimonio. Les dije que sí, para seguir siendo una familia por SIEMPRE! Te Amo”, escribió la animadora en una publicación que compartió entonces en las redes sociales.

“Ellos comparten mucho con papá, así que estoy con ellos mucho tiempo y por fortuna, mi pareja me ha dado mi espacio para poder adentrarme, no como su madre, porque tienen a su mamá, pero sí es una posición que las que vivimos esta experiencia, me pueden entender, porque no lo imaginé, no lo pensé, y no lo podía haber dicho de esta manera si no lo hubiese vivido, porque no tienes el rol de mamá, pero tienes el mismo cariño como madre”, mencionó la exMiss Mundo en una entrevista con Primera Hora sobre los dos hijos de su pareja.