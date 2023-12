La situación entre Yailin “la más viral” y su pareja 6ix9ine se complica cada vez más tras acusarse mutuamente de violencia doméstica.

Luego que la joven dominicana llamara a Santiago Matías pidiendo ayuda tras supuestamente ser golpeada por el rapero, ahora 6ix9ine salió a desmentirla publicando varios videos de ella agrediéndolo.

Daniel Hernández, nombre de pila del cantante, publicó una serie de videos donde se ve a la exesposa de Anuel reclamarle por “mirar a otra mujer”.

En otro de los clip, Yailin lo golpea con una vara. Asimismo en una de las imágenes se ve a la dominicana siendo detenida por la Policía.

Según una serie de clips que 6ix9ine publicó en Instagram, se ve a Yailin arrestada luego de agredir varias veces al rapero. ( Instagram )

Sin embargo, en otro la videos publicados por los amigos de la mamá de Cattleya, se muestra a la joven llorando y golpeada supuestamente por 6ix9ine.

En esas imágenes, aparece Yailin reclamándole que le devuelva sus pertenencias para ella irse de la casa y el cantante se niega.

Toda esta situación está pasando en Miami, Estados Unidos, donde la dominicana se encuentra desde hace unos días.

En el audio publicado en el programa Alofoke radio show, la joven dominicana se escucha llorando diciendo que el cantante estadounidense no la quiere dejar ir. También mencionó que es victima de violencia por parte de 6ix9ine.

En ese mismo sentido, su abogado, Andrés Toribio manifestó que está al tanto de todo lo que está pasando en Miami, ciudad donde se encuentra Yailin actualmente, y también está en contacto con las autoridades dominicanas.

“Daniel Hernández, 6ix9ine, tú deberás pagar por tu accionar en contra de Jorgina Lulú Guillermo Díaz, Yailin, ya tenemos conocimiento de todo, hoy fue suficiente y en RD (República Dominicana) estamos en contacto con la @ProcuraduriaRD.- tenemos conocimiento pleno de lo ocurrido en Miami”, escribió en sus redes sociales.

Esto sucede a tan solo un día de la exesposa de Anuel explicar que la fotografía que se volvió viral, donde aparece con golpes en el rostro, fueron provocado por un accidente de tránsito que sufrió junto a su pareja 6ix9ine.

“Yo pasé un accidente con Dani, o sea fuimos a discoteca, salimos a discoteca, pero como eso no salió a la luz y todo fue algo chilling, para no preocupar, yo no dije nada”, dijo Yailin.