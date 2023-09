La batalla legal ha comenzado para Joe Jonas y Sophie Turner, pues a pesar de que a inicios de esta semana parecía que habían llegado a un acuerdo amistoso, hoy se publicaron los documentos que demuestran que la actriz acusa a su expareja de haber “secuestrado” a sus hijos por retener sus pasaportes, mientras que él alega que es ella quien está violando la ley al intentar llevar a sus hijas a vivir permanentemente a Reino Unido.

A principios de septiembre, Jonas informó que había solicitado el divorcio a Sophie, noticia que la actriz de 27 años asegura que nunca le fue notificada, sino hasta que se hizo pública. A partir de ese momento, los rumores que motivaron su separación no se hicieron esperar, pues mucho se ha dicho que fue un supuesto descuido de Turner ante la crianza de sus hijas; Willa y Dj, de 3 y un año respectivamente, lo que produjo la distancia entre ellos. Otras de las versiones que han circulado es que Jonas presionó a la actriz de “Game of Thrones” para que volviera a presentarse en eventos sociales, a poco tiempo de que diera a luz a Dj, mientras ella no se sentía preparaba para hacerlo.

PUBLICIDAD

Por estos motivos o cualquier otro, el integrante de los Jonas Brothers fue el que dio el primer paso al contratar a un representante legal que comenzara con los trámites de divorcio, en ese momento, el cantante de 34 años aseguró que su pretensión es que la separación de su esposa se diera la forma más pacífica posible, en la búsqueda de compartir la crianza de sus pequeñas, por lo que se reunieron el 17 de septiembre para llegar a un acuerdo inmediato, en el que llegaron a la resolución de que llevarían el proceso en favor de que sus hijas pudieran convivir con los dos equitativamente, según informan medios internacionales como “TMZ”.

Sin embargo, al día siguiente -informa el abogado de Jonas- el cantante se llevó una sorpresa al enterarse de la solicitud que Sophie había hecho al Tribunal de Florida, de que Joe entregue el pasaporte de Willa y Dj para que ella pueda llevárselas Inglaterra, el país en que nació la actriz, asegurando que el cantante las tenía “secuestradas” en Estados Unidos, pues se negaba a entregar la documentación que ella necesita para viajar con las niñas.

De este modo, Joe salió en su propia defensa a través de un comunicado donde expresa que hacer uso de la palabra “secuestro” es muy grave, sobre todo porque justificó su actuar a través del argumento de que, si tiene los pasaporte de sus hijas, es porque el juez de Florida prohibió que ninguna de las partes tratara de reubicar el país donde las menores se establecerían, al menos, mientras se lleva a cabo el proceso legal, por lo que permitir que las trasladará a UK sería faltar a la ley.

Además el músico dijo que, en este momento, Sophie ya está con sus hijas, lo que se ha confirmado luego de que “TMZ” compartiera fotos de hoy de la actriz paseando con Willa, su hija mayor, en las calles de Nuevas York.

Pero Sophie es firme al asegurar que antes de que Joe tomara la decisión de pedirle el divorcio, habían hecho planes de establecerse permanentemente en Inglaterra, pues luego de una serie de conversaciones acerca del futuro familiar habían concluido que era un país seguro para que las pequeñas crecieran, por l oque en junio habían firmado el contrato de la casa a la que se mudarían, luego de vender la propiedad que compartían en Miami.