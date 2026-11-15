La meteoróloga de Telemundo Puerto Rico, Zamira Mendoza, compartió una noticia especial con sus seguidores al anunciar que aceptó la propuesta de matrimonio de su pareja, Manuel.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, Mendoza expresó su felicidad por dar este paso en su relación y confirmó que está lista para comenzar una nueva etapa junto a su prometido.

“Sí, acepto casarme contigo y estoy lista para el próximo paso junto a ti”, escribió la meteoróloga en el mensaje que acompañó con un emoji de corazón y un anillo de compromiso.

Mendoza también aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras a Manuel y agradecerle por el amor y el respeto que le ha demostrado durante su relación.

“Manuel, gracias por hacerme sentir amada, respetada y estar para mí. Te amo con todo mi corazón”, añadió.

La publicación, en la que aparecen en una playa de Rincón, recibió atención de sus seguidores, quienes pudieron conocer la noticia a través de este anuncio personal de la meteoróloga.