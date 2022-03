El productor puertorriqueño Vicente Saavedra y la presentadora y modelo dominicana Clarissa Molina van rumbo al altar.

Lo que la pareja venía planificando, se concretó recientemente cuando Saavedra le pidió matrimonio a la presentadora en una playa de Virgen Gorda.

En una entrevista con la revista HOLA, la pareja ofreció detalles del inolvidable momento.

“Fue todo muy especial. Desde que nos conocimos yo sabía que este era el hombre. Todo ha sido perfecto desde que comenzó, cómo ha sucedido”, manifestó Clarissa a la revista.

El productor indicó que el anillo de compromiso fue hecho por un joyero de Nueva York, quien ha realizado prendas para artistas como Daddy Yankee y Ozuna. También contó que antes de pedirle la mano a su futura esposa, dialogó con el padre de esta en una fiesta de Navidad y el momento culminó en un emotivo abrazo entre ambos.

En la entrevista, Saavedra lamentó no haber podido reunir a toda la familia para el gran momento de la entrega del anillo.

El pasado Día de San Valentín, en una entrevista con Primera Hora, la pareja ya había adelantado los planes de contraer nupcias.

“Lo hemos hablado”, anunció el empresario. “Yo nunca me he casado. Creo que a veces la gente piensa que Vicente se ha casado tres veces, pero no. Es la primera vez que puedo decir que me siento seguro de tomar ese paso”, dijo.