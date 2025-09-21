El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot no fue el único lugar abarrotado por el público que quería presenciar la magia de la última función de la residencia de Bad Bunny, que coincidió con el octavo aniversario de la devastación causada por el Huracán María.

Además de los millones que en Puerto Rico y el mundo que se conectaron a la plataforma de streaming Prime para ver el convierto, cientos acudieron a las plazas de recreo de distintos municipios en los que se retransmitió el concierto. Videos y fotos en redes sociales daban cuenta de los cascos urbanos repletos de los fanáticos que salieron a su cita con el Conejo Malo.

Su natal Vega Baja fue uno de esos tantos municipios. La concha acústica de ese municipio simplemente se colmó a capacidad de vegabajeños que acudieron a ese lugar para compartir en un junte de pueblo el triunfo de su hijo más famoso.

En el marco del Día de la Juventud, el municipio de Arecibo hizo lo propio. Cientos de jóvenes y adultos llegaron hasta el casco urbano del pueblo donde disfrutaron del evento que comenzó a eso de las 9:00 p.m. Cientos de personas se reunieron en la Plaza de la Juventud, donde el municipio instaló una pantalla gigante para exhibir el evento.

Hasta la plaza Ramón Frade León de Cayey también llegaron cientos de personas para disfrutar la retransmisión del espectáculo, ocasión que aprovecharon varios comerciantes para literalmente, hacer su agosto en septiembre.

Al pueblo de Barceloneta y muchos otros municipios también acudieron decenas de personas en busca de vivir la experiencia de “Debí Tirar Más Fotos”.

Y como era de esperarse, Bad Bunny no decepcionó al público que se dio cita en el Choliseo, ni a los que disfrutaron de su show a través del streaming, o se reunieron en las plazas de recreo de los municipios que transmitieron el concierto, o se reunieron con sus familiares y amigos para disfrutarlo en sus hogares. Desde emotivos mensajes que se exhibieron en pantallas gigantes que disfrutaron solo los que estuvieron presentes en el Choliseo, hasta la participación de sus invitados como Chuwi, Rainao, Jowell y Randy, Ñengo, De La Ghetto, Arcángel y Los Pleneros de la Cresta entre otros, además de las intervenciones pregrabadas con Jacobo Morales y “Concho”.