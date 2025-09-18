El socio fundador de Ticketera, Manny Morales, advirtió este jueves sobre un esquema fraudulento que utiliza una página falsa para estafar a los fanáticos que buscan boletos para el concierto de Bad Bunny programado para este sábado, 20 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Según explicó, la función ya está completamente vendida a través de Ticketera, por lo que cualquier plataforma que anuncie disponibilidad de boletos está incurriendo en fraude.

En específico, mencionó que la página denominada ticketera.online aparenta ser oficial, pero en realidad defrauda a los clientes al imitar el dominio de Ticketera.

“Exhortamos a los clientes a no entrar a ese enlace ya que Ticketera es la única empresa a cargo de la venta de boletos y que en esta ocasión se hizo mediante un registro, luego el envío de un correo electrónico con un código único que le permitía la compra del boleto”, alertó Morales en declaraciones escritas.

Morales recordó que tanto este tipo de prácticas como la reventa de boletos son ilegales en Puerto Rico.

“Los recursos destinados a la prevención y los costos relacionados a la seguridad cibernética se han convertido en uno de los mayores retos de estos tiempos y la industria del entretenimiento no es la excepción. Una vez más los clientes se enfrentan a un esquema para timarlos", sostuvo.

La venta de boletos para el concierto del 20 de septiembre estuvo limitada a residentes de Puerto Rico. Los interesados debían registrarse en nomequieroirdeaqui.com y esperar un código que les permitía completar la compra, con un máximo de cuatro boletos por transacción.