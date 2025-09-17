El exponente urbano Bad Bunny logró la venta total de su función “No me quiero ir de aquí: Una más”, programada para este próximo sábado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot

La información fue confirmada en las redes sociales de Move Concerts, empresa productora del espectáculo junto con Noah Assad Presents.

La venta de boletos exclusiva para residentes de Puerto Rico comenzó a las 10:00 de la mañana de este miércoles, como se anunció el lunes, cuando el “Conejo Malo” sorprendió a su fanaticada con la noticia de una nueva presentación de la residencia musical que contó con 30 conciertos en el prestigioso recinto. Los interesados debían registrarse en www.nomequieroirdeaqui.com y estar atentos a recibir un código para realizar su compra, con un máximo de cuatro boletos por transacción.

El show de este sábado será transmitido en vivo mediante “streaming” a través de Prime Video, la aplicación de Amazon Music y la plataforma Twitch. En este sentido, fanáticos de Benito Antonio Martínez Ocasio alrededor del mundo podrán disfrutar la experiencia desde su conveniencia. La transmisión iniciará a las 8:30 p.m. (hora del Este) y los subscriptores de Amazon podrán acceder al concierto como parte de su membresía.

Durante diez fines de semanas consecutivos, la serie de espectáculos “No me quiero ir de aquí” afianzó el orgullo de Bad Bunny por sus raíces boricuas y su afán en visibilizar la riqueza cultural de Puerto Rico y promover el turismo. Sobre 400 mil fanáticos se dieron cita en el coliseo para presenciar la histórica residencia que comenzó el 11 de julio y se presentó hasta el 14 de septiembre.

Con 30 bailarines, a nivel visual el espectáculo de tres horas sobresalió por su montaña de 60 pies como escenario principal y por la emblemática casa que sirvió como tarima alterna, inspirada en la que presenta en el cortometraje del álbum “Debí tirar más fotos”. Chuwi y Los Pleneros de la Cresta se sumaron cada noche como parte del repertorio.

Además del actor y cineasta Jacobo Morales y del “influencer” conocido como “Boricua Drips”, quien le da voz a “Concho”, la larga lista de visitantes a la casita incluyó a figuras como Dayanara Torres, Austin Butler, Travis Scott, Penélope Cruz, Javier Bardem, Anthony Ramos, Félix “Tito” Trinidad, Adriana Díaz, Belinda, Sebastián Yatra, Kylian Mbappé y LeBron James, quienes desde el balcón disfrutaron del espectáculo.

A nivel musical, en tarima se sumaron invitados como Vico C, Feid, Ivy Queen, Wisin, Yandel, Andrés Jiménez, Jowell y Randy, De La Ghetto, Ileana Cabra, Nicky Jam, Tito Auger, Gilberto Santa Rosa, Ednita Nazario, Ricky Martin, JhayCo y Kany García, entre tantos.

El “Conejo Malo” comenzará su “Debí tirar más fotos World Tour” el próximo 21 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana. Con 56 fechas, llegará a Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Australia, Japón y España, entre otros. La gira concluirá en Bélgica el 22 de julio de 2026.