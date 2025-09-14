Una de las figuras más célebres de la cultura puertorriqueña, Lin-Manuel Mirana, visitó la famosa casa de Bad Bunny en espectáculo número 29 de la residencia musical “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El multipremiado actor y dramaturgo cantó y bailó en el balcón de la icónica estructura, que anoche lució con decoraciones de Navidad en una muestra el fervor de la cultura boricua por celebrar estas festividades desde temprano.

El show, que figuró como el preámbulo para cerrar la residencia musical de Benito Antonio Martínez Ocasio, también contó con el exponente urbano Chencho Corleone, quien lo acompañó para el éxito “Me porto bonito”. El exintegrante del dúo Plan B también complació al público en un viaje de nostalgia con clásicos como el esperado “Guatauba”, “Es un secreto” y “Fanática sensual”.

PUBLICIDAD

La cantante puertorriqueña María Zardoya, de la banda indie-pop The Marías, acompañó al “Conejo Malo” bajo el flamboyán del escenario principal para “Otro atardecer” y “Turista”.

Los intérpretes Zion y Lennox pusieron a bailar al público el viernes con temas como “Yo voy” y “Otra vez”. El cantante colombiano Maluma y el puertorriqueño Nio García estuvieron presentes para disfrutar en el balcón.

Bad Bunny regresará esta noche al escenario del “Choliseo” para cerrar su serie de 30 espectáculos de su residencia “No me quiero ir de aquí”, con la que ha logrado acentuar su amor por las raíces boricuas y promover el orgullo por la cultura puertorriqueña. Desde el inicio el 11 de julio, ha procurado sorprender con una larga lista de figuras influyentes en la rama artística y en el deporte, tanto a nivel local como internacional. En la música, ha contado con la compañía interpretativa de Ivy Queen, Vico C, Arcángel, Feid, Nicky Jam, Jay Wheeler, Tito Auger, De La Ghetto, René Pérez, Jowell y Randy, iLe, Gilberto Santa Rosa, Wisin, Yandel y Dei V, entre tantos.

Dayanara Torres, Denise Torres, Zuleyka Rivera, Miguel Cotto, Félix “Tito” Trinidad, Adriana Díaz, Benicio del Toro, Austin Butler, Penélope Cruz, Javier Bardem, Anthony Ramos, y LeBron James son solo algunos de los tantos que se añaden a la larga lista de visitantes a la casa del vegabajeño en el recinto.