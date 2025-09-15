¡Sigue el “party”!

El famoso intérprete puertorriqueño Bad Bunny continúa en su interés de sorprender a su fanaticada, y anunció una presentación adicional en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot bajo “No me quiero ir de aquí: Una más”.

La nueva fecha para ver a Benito Antonio Martínez Ocasio en el escenario del recinto corresponde al próximo sábado, 20 de septiembre.

La noticia fue confirmada en las redes sociales de Move Concerts, compañía productora de los espectáculos junto con Noah Assad Presents.

La venta de boletos será exclusivamente para residentes de Puerto Rico. “Para la misma se deben registrar en www.nomequieroirdeaqui.com”, anuncia la página de Move Concerts. La venta comenzará este miércoles, 17 de septiembre, a las 10:00 a.m.

Para registrarte en la preventa, puedes acceder a Ticketera.

Anoche el artista completó su serie de 30 espectáculos de la residencia “No me quiero ir de aquí”, la que comenzó el 11 de julio con tres conciertos cada fin de semana consecutivo. Con la nueva fecha, el “Conejo Malo” afianza su sitial como uno de los artistas con más presentaciones musicales en el recinto.

La histórica residencia logró congregar sobre 400 mil fanáticos en el coliseo.

El actor, director y cineasta Jacobo Morales, quien protagonizó el cortometraje “Debí tirar más fotos” junto con el personaje de “Concho” como preámbulo al lanzamiento del álbum en enero, fue una de las figuras centrales durante el espectáculo de cierre en el “Choliseo”.

Ivy Queen, Vico C, Feid, Jowell y Randy, De La Ghetto, René Pérez, Ileana Cabra, Nicky Jam, Tito Auger, Gilberto Santa Rosa, Ednita Nazario, Ricky Martin, Wisin, JhayCo, Yandel y Kany García son algunos de los que asomaron para interpretar en tarima.

Figuras reconocidas como Dayanara Torres, Austin Butler, Penélope Cruz, Javier Bardem, Anthony Ramos, Félix “Tito” Trinidad, Adriana Díaz, Belinda, Sebastián Yatra, Kylian Mbappé y LeBron James se sumaron a la larga lista de figuras que visitaron la casa de Bad Bunny en el recinto.

Bad Bunny comenzará su gira internacional “Debí tirar más fotos” en noviembre y continuará hasta julio de 2026, con destinos en República Dominicana, Brasil, Australia, Portugal, México, Francia e Italia, entre otros.