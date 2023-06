El actor británico Tom Holland, conocido por ser el intérprete de Spiderman en el Universo Cinematográfico de Marvel y haber encarnado a Natham Drake en el filme “Uncharted”, basado en un popular video juego, reveló que se retirará temporeramente de la actuación, tras su participación en la serie “The Crowded Room”, de Apple TV.

Además de protagonizar “The Crowded Room”, Holland, de 27 años, quien produjo la serie, dijo que era el trabajo “más difícil” y “más gratificante” que jamás haya tenido, tanto así, que ha decidido darse un tiempo para descansar de la actuación. Su rol como productor de este thriller psicológico, significó una presión extra que lo dejó agotado, así lo reveló a Extra: “Además de eso, ser un productor lidiando con el tipo de problemas cotidianos que vienen con cualquier set de filmación sumó a ese nivel de presión adicional… Realmente lo disfruté, pero, de nuevo, la serie me rompió”.

Holland se sinceró al decir que le costó despegarse del personaje Danny Sullivan, incluso pensó en hacerse un cambio de look, quedarse sin cabello, pero cayó en cuenta que aún estaba trabajando en la serie, por lo tanto, se detuvo y no lo hizo: “Me estaba viendo en él, pero en mi vida personal... Recuerdo que tuve un pequeño colapso en casa y pensé: ‘Me voy a afeitar la cabeza. Necesito afeitarme la cabeza, porque necesito deshacerme de este personaje’. Y, obviamente, estábamos en medio de la filmación, así que decidí no hacerlo... Fue diferente a todo lo que había experimentado antes”, comentó Holland.

La serie, de 10 episodios, cuenta una historia de suspenso ambientada en Nueva York en el verano de 1979, con las actrices norteamericanas Amanda Seyfried y Emmy Rossum en el reparto. La trama parte del arresto del joven Danny Sullivan (Holland), acusado de un crimen espeluznante, cuya investigación cae en manos de la investigadora Rya Goodwin (Seyfried).

La serie desgrana la vida del protagonista y los momentos que han marcado su misterioso pasado por medio de varias entrevistas. El primer avance oficial de la serie mostró momentos decisivos del pasado del personaje principal y una noche en particular que cambió su vida; su detención, sus dibujos secretos que acaban en una chimenea y cómo un hombre corpulento evita que un grupo de jóvenes le den una paliza.

Todas estas imágenes son la antesala de un recuerdo de infancia que el protagonista trata de descifrar. “The Crowded Room” es una coproducción de Apple Studios y New Regency, en la que el húngaro Kornel Mundruczo dirige varios episodios y es también productor ejecutivo.