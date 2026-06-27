¿De verdad se van a casar Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden?

La frenética especulación en torno a la próxima boda de la superestrella de la música y el futbolista se ha disparado en los últimos días, ante los rumores de que ambos se casarán la primera semana de julio en uno de los lugares emblemáticos de Nueva York.

Sin embargo, casi un año después de que Kelce y Swift anunciaran su compromiso con la leyenda “Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar”, han revelado muy pocos detalles sobre sus planes.

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Esto es lo que sabemos y lo que no sabemos.

La fecha de la boda aún no se ha confirmado, pero según algunas informaciones será a principios de julio

La pareja no ha confirmado nada públicamente, a pesar de las numerosas solicitudes de comentarios que The Associated Press ha dirigido al representante de Swift.

💍 Taylor Swift & Travis Kelce Wedding Permit Confirmed — MSG Takeover Incoming!



Taylor Swift and Travis Kelce are locking in massive plans for their July 3 nuptials at Madison Square Garden.



While the permit application was filed earlier in June by Winick Productions, City… https://t.co/nD1l9M4S3x pic.twitter.com/FPp2IhoRiA — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) June 24, 2026

Según un ejecutivo del sector del entretenimiento y otra persona con conocimiento del asunto, “The New York Times” informó de que la pareja tenía previsto celebrar una reunión de 100 personas en el Madison Square Garden —un recinto con capacidad para 19,500 personas— el 2 de julio, seguida de un segundo evento en el mismo recinto para unos 1,000 invitados el 3 de julio.

La agencia Associated Press no ha podido confirmar de forma independiente esos detalles, pero no hay ningún acto público programado en el Garden desde el 29 de junio hasta el concierto de Bon Jovi del 7 de julio.

Los registros públicos muestran que el ayuntamiento concedió un permiso para la carga y descarga de material teatral en el pabellón entre el 29 de junio y el 4 de julio. Winick Productions, una empresa que ha organizado eventos de alfombra roja para las galas de los premios Grammy y Tony, así como estrenos de películas, también solicitó un permiso para instalar una carpa o un toldo en el exterior del Garden para un evento en el que podrían participar hasta 999 personas.

Por otra parte, apenas unas semanas antes, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se refirió en tono de broma a las noticias sobre la boda de Swift y Kelce durante una rueda de prensa. Mamdani estaba respondiendo a preguntas sobre la seguridad durante el Mundial cuando dijo: “Sabemos que coincide con el 4 de julio, el 250.º aniversario de Estados Unidos y la boda de Taylor Swift, todo al mismo tiempo, y estamos muy emocionados de dar la bienvenida al mundo aquí”.

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Mamdani, sin embargo, afirmó que no le habían invitado a la boda.

As rumors swirl about a potential Taylor Swift wedding in New York City next weekend, @JonKarl asked Mayor Zohran Mamdani about the chatter.



Watch Mayor Mamdani's full interview Sunday exclusively on "This Week." pic.twitter.com/NXEyKth8Zs — This Week (@ThisWeekABC) June 27, 2026

“Les deseo una boda preciosa. Yo me quedaré en casa, sola, escuchando “Only the Young”“, dijo, refiriéndose a una de las canciones de Swift.

El MSG es una fortaleza, pero ya ha acogido bodas anteriormente

Puede que el Madison Square Garden no sea precisamente un lugar que evoque “bodas”, pero el recinto está disponible para alquileres privados y anuncia una capacidad para banquetes de 1,250 personas —o de 2,000 si solo se sirven cócteles—. Además, ya ha acogido bodas anteriormente. Sly Stone se casó allí con Kathy Silva en 1974 ante miles de fans. Y más de 2,000 parejas se casaron en una ceremonia masiva celebrada en el Garden y oficiada por el reverendo Sun Myung Moon en 1982.

Situado encima de Penn Station, el nudo ferroviario con más tráfico de Estados Unidos, el Garden tampoco es precisamente un lugar que inspire “privacidad”.

Sin embargo, cuenta con accesos vigilados, un garaje seguro y la ausencia de ventanas, lo que permitiría a Kelce, Swift y a sus invitados famosos mantenerse fuera del alcance de los fotógrafos o de los drones equipados con cámaras.

Esa necesidad de privacidad quedó patente a principios de junio, cuando apareció una gran carpa junto a la finca de Swift en Watch Hill, Rhode Island. Aunque los organizadores negaron que el evento fuera para Swift, se desató una oleada de especulaciones en Internet, mientras fotógrafos y algunos “Swifties” se dirigían a la localidad para ver si podían echar un vistazo a una posible boda.

Sin embargo, hay quienes han planteado la hipótesis de que todo este revuelo en torno al MSG podría ser una elaborada cortina de humo para desviar la atención de los verdaderos planes de boda de la pareja. Swift escribió en su día: “No, no puedes venir a la boda”, en su canción “But Daddy I Love Him”, que algunos fans han vuelto a compartir últimamente para recordar que se supone que la boda no va a ser un espectáculo público.

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Se espera que asistan amigos, familiares y numerosas celebridades

Swift bromeó en octubre diciendo que “cualquiera con quien haya hablado alguna vez” estaría invitado a la boda, y le comentó a Graham Norton que, en su opinión, “las únicas bodas estresantes” son aquellas que son pequeñas y obligan a recortar drásticamente la lista de invitados.

Sin embargo, aún está por ver quiénes asistirán exactamente. Además de la familia, es probable que estén presentes Patrick Mahomes, compañero de Kelce en los Kansas City Chiefs, y su esposa, Brittany Mahomes. En cuanto a Swift, es probable que acudan amigas íntimas como Selena Gómez, Abigail Anderson Berard, las hermanas Haim, Emma Stone y Gigi Hadid.

El entrenador de los Chiefs, Andy Reid, dijo que no podía hablar del tema cuando la agencia Associated Press le preguntó si iba a asistir a la boda.

“Si es como cuando me casé, mi mujer se encargó de todo, así que yo simplemente seguí su ejemplo, me limité a estar presente, ¿no? Quizá él esté haciendo más cosas, pero parece que también está muy centrado en este trabajo", dijo Reid a principios de junio.

Swift cuenta con una larga tradición de celebraciones del 4 de julio

Quizá otra pista de por qué la semana del 4 de julio es una buena opción para la boda de Swift y Kelce sea que la estrella del pop es conocida desde hace tiempo por organizar fiestas por todo lo alto durante esta festividad estadounidense.

No hace mucho tiempo, sus seguidores bautizaron sus fiestas del 4 de julio como “Taymerica”, en las que varias celebridades acudían a su finca de Rhode Island vestidas con bañadores rojos, blancos y azules, ondeando banderas estadounidenses y, finalmente, compartían algunas fotos con el público en las redes sociales.

Además, las fechas coinciden con el calendario de fútbol americano de Kelce, ya que el tight end bromeó en su momento en su podcast “New Heights”: “No hagáis que mis amigos tengan que decidir si vender o no sus entradas esa semana”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.