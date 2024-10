El caso del rapero y compositor estadounidense Sean “Diddy” Combs, quien se encuentra en prisión preventiva en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn por acusaciones de tráfico sexual, crimen organizado y trata de personas, está dando nuevos giros.

En esta ocasión, el intérprete de “Moments” enfrenta señalamientos relacionados con un video pornográfico en el que aparentemente se le observa junto a una figura de “más alto perfil”.

La abogada Ariel Mitchell-Kidd, que representa a una mujer que acusa a “Diddy” de abuso en 2018, reveló en una entrevista con “NewsNation” que fue contactada para coordinar la venta de dicho material audiovisual explícito, pero rechazó la propuesta.

Según Kidd, en Hollywood ya están comenzando a circular videos similares tras el arresto del cantante, los cuales están siendo ofrecidos a diversas personas. Sin embargo, se refirió específicamente a uno en particular.

“Alguien me contactó para que gestionara la venta de un video que tenían en su poder y para contactar a la persona que aparecía en el video para ver si estaban interesados en comprarlo antes de que se hiciera público”, mencionó.

Ariel añadió que la situación parece ser una práctica de “catch and kill”, técnica utilizada para evitar que una persona publique información que pueda dañar a un tercero, aunque no reveló detalles sobre la persona implicada.

“El señor Combs estaba en la cinta y esta otra persona es, me atrevería a decir, más conocida que el señor Combs”, afirmó la abogada.

Además, expresó que había visto algunas partes del video, aunque no la grabación completa.

“Puedo verificar que existe, que es real y que la otra persona que aparece en el vídeo es muy visible. No hay duda de que es esa persona la que aparece en el vídeo”, reafirmó.

Se detalla que el clip fue filmado en la casa de Combs en Atlanta. No obstante, Mitchell cuenta que el productor tiene muchas cámaras ocultas en su hogar, por lo que la persona con la que estaba teniendo intimidad podría no haberse dado cuenta de que estaba siendo grabada.

“Parece que… la persona no está mirando el video. A mí me parece que esa persona no sabe que la están grabando. No parece que haya participado activamente en la grabación. Parecía que la estaban grabando a escondidas”, agregó.

Ariel Mitchell-Kidd está llevando varios casos de mujeres que acusan al magnate.