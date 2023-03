“Hailey Bieber me contactó”. Así comienza el mensaje que subió a sus historias de Instagram Selena Gómez. Y es que, según contó la intérprete de “Lose You To Love Me”, la actual esposa de su ex, Justin Bieber, ha estado recibiendo “amenazas de muerte y mucho odio”. Y aunque los mensajes se extienden desde hace años -a raíz de las especulaciones de que Bieber engañó a Selena con Hailey-, estos aumentaron en las últimas semanas.

Esto debido a una reciente polémica en la que estuvieron involucradas las famosas, aunque fue más mediática que real, según contó por redes sociales la propia Gómez. Según los fans de esta última, Hailey se habría burlado -junto a su amiga Kylie Jenner- de la forma en que la cantante se había arreglado las cejas. Sin embargo, Jenner y Gómez salieron a desmentir los supuestos roces.

Gómez publicó el mensaje a través de un story en su cuenta de Instagram. ( Instagram )

Respecto al “hate” que ha estado recibiendo Hailey Bieber, Gómez -quien recientemente se convirtió en la mujer con más seguidores en Instagram- indicó que “esto no es lo que yo defiendo. Nadie debería tener que experimentar odio o bullying”. “Siempre he abogado por la amabilidad y realmente quiero que todo esto termine”, finalizó diciendo.

Luego de la publicación, Gómez siguió a Hailey Bieber en Instagram.