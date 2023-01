( The Associated Press )

La cantante y actriz Selena Gómez empezó este 2023 con un posible nuevo romance.

La intérprete de Lose You to Love Me habría decidido darse una nueva oportunidad en el amor después de haber disfrutado por un tiempo de su vida de soltera. Según la prensa estadounidense, la celebridad de 30 años tuvo varias citas con el músico de la banda The Chainsmokers, Andrew “Drew” Taggart.

Al parecer, una fuente le dijo a la revista US Weekly que Selena y Andrew tuvieron varias citas oficiales. La pareja no tendría interés en ocultar su romance, a pesar de que no lo hicieron oficial. Recientemente, habrían disfrutado de tardes jugando bowling y en el cine. “La exestrella de Disney Channel es tan cariñosa con el rockero y apenas puede quitarle las manos de encima”, añadió la fuente.

PUBLICIDAD

Apenas hace un par de semanas, otra persona cercana reveló a Entertainment Weekly que la estrella de Only Murders in the Building estaría dispuesta a empezar el nuevo año con una actitud “positiva” y dispuesta a recibir amor. De esta forma, Selena comenzaría una nueva etapa después de su relación por cuatro meses con Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, con quien salió en 2017. También dejaría atrás la interminable polémica que la ha relacionado a través de los años con su expareja Justin Bieber.

¿Quién es Andrew Taggart?

Andrew, de 33 años, nació en Portland, Maine, en 1989. Estudió en la Universidad de Syracuse e incursionó en la música años más tarde. Es conocido por formar parte del dúo neoyorkino The Chainsmokers junto a su compañero Alex Pall. Los cantantes saltaron a la fama en 2014 gracias a su sencillo Selfie, que entró al top 20 de los mayores éxitos semanales. Desde entonces, inspirados en colaboraciones en el género electrónico, han lanzado temas con artistas como Halsey, Daya y Coldplay, entre otros.

Después de varios años en el ámbito musical, The Chainsmokers logró ganar su primer Grammy en la 59na edición anual de los premios a la música en la categoría mejor grabación dance por su tema Don’t let me down.

Pasa la mayor parte de su tiempo en el estudio. Es muy activo en sus redes sociales, donde interactúa constantemente con sus 1.2 millones de seguidores. También disfruta de los viajes y la diversión. En octubre de 2022, Andrew y Alex lanzaron un nuevo álbum experimental, So far so good, que se aleja de los elementos electrónicos que los llevaron a la fama. Según explicó el músico en un video de Instagram, la experiencia con su nuevo proyecto musical es “tranquila” y no tiene un objetivo: “Es solo algo para relajarse, estudiar, cocinar y cenar”, destacó.

¿Quién fue la última novia de Andrew?

La expareja más reciente de Taggart fue la modelo Eve Jobs, hija del empresario Steve Jobs. Su romance inició con una “aventura casual” durante el verano del año pasado. Ambos se separaron unos meses después.

En 2017, el DJ salió con la estrella de Instagram Haley Rowe. Para 2018, ya tenía una nueva pareja, la modelo Meredith Mickelson. Años más tarde, Andrew y Chantel Jeffries mantuvieron un romance por casi un año, pero en 2021 decidieron continuar solo con su amistad.