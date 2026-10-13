Nueva York. La actriz Selma Blair fue arrestada después de ser acusada de lesionar a dos auxiliares de vuelo durante un viaje de Los Ángeles a Nueva York. También fue acusada de patear a un agente de policía que la trasladaba al hospital y de patear a una enfermera una vez que llegó allí.

El lunes por la noche se declaró inocente de dos cargos de agresión relacionados con los cargos estatales que involucran al agente y a la enfermera. Además, enfrenta cargos federales por separado relacionados con lo ocurrido durante el vuelo, que, según sus representantes, fue provocado por una grave emergencia médica.

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Blair, de 54 años, fue detenida por la policía alrededor de las 11 p.m. del domingo, después de que el avión de Delta Air Lines se estacionara en la puerta de embarque del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, según informó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey en un comunicado.

Blair y uno de los auxiliares de vuelo fueron trasladados a un hospital para ser evaluados, indicó la Autoridad Portuaria.

En los documentos de la acusación, una agente de policía que la trasladaba al Jamaica Hospital Medical Center declaró que, mientras sujetaba a Blair a una camilla, la actriz sacó una pierna de las correas y la pateó repetidamente en la cara, el cuello y el pecho, lo que le provocó un dolor intenso e hinchazón considerable. Más tarde, una enfermera que trasladaba a Blair declaró que la actriz la pateó en el pecho, causándole un dolor considerable.

Selma Blair sale del tribunal el lunes, 12 de octubre, en Nueva York, tras su comparecencia judicial por los cargos de lesionar a dos auxiliares de vuelo durante un vuelo de costa a costa. ( The Associated Press )

La actriz compareció ante el tribunal a última hora del lunes, donde fue acusada formalmente de dos cargos de agresión en segundo grado en un juzgado de Queens. Su abogado se declaró inocente en su nombre. Parecía estar llorando mientras permanecía de pie en el tribunal con las manos esposadas, vestida con unos jeans y una sudadera blanca con capucha.

Su abogado, Shawn Barnes, le dijo a un juez que sus acciones no fueron intencionales. Según los periódicos New York Daily News y New York Post, afirmó que la actriz, quien padece esclerosis múltiple, había omitido varias dosis de “un medicamento potente que controla síntomas neurológicos graves”.

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Explicó que Blair había abordado el vuelo en Los Ángeles después de una intensa carga de trabajo y que se había golpeado la cabeza durante el vuelo. Dijo que estos factores, junto con la altitud, provocaron “un estado de confusión y desorientación graves”.

El juez fijó su fianza en 20,000 dólares en efectivo o 60,000 dólares mediante una garantía de fianza, y programó la próxima audiencia para enero. Blair salió del tribunal acompañada de sus abogados.

La aerolínea, la policía y el FBI, que estaba investigando el caso, no revelaron de inmediato los detalles de lo ocurrido a bordo del avión. Sin embargo, Delta afirmó en un comunicado que “no tolera en absoluto los comportamientos indisciplinados o ilegales, ya que la seguridad de nuestros clientes y nuestra tripulación siempre es lo primero”.

Selma Blair sale del tribunal el lunes, 12 de octubre, en Nueva York, tras su comparecencia judicial por los cargos de lesionar a dos auxiliares de vuelo durante un vuelo de costa a costa. ( The Associated Press )

En las comunicaciones del tráfico aéreo, el piloto de Delta pidió a la torre de control que hubiera personal médico esperando en la puerta de embarque para atender marcas de mordeduras y una nariz ensangrentada, pero indicó que no era necesario enviar ambulancias.

“Parece que la pasajera conflictiva también se golpeó la cabeza contra el mamparo o algo así”, le dijo el piloto a la torre de control, según un audio publicado en la aplicación ATC. “Así que, evidentemente, también tendremos que hacer que la examinen, posiblemente, y que intervengan las autoridades policiales”.

El FBI también emitió una notificación de cargos contra Blair por agresión relacionada con sus acciones a bordo del avión, según un funcionario federal encargado de hacer cumplir la ley que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto.

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Esos cargos se tramitarán a través del tribunal federal de infracciones menores de Brooklyn. No se ha fijado ninguna fecha para la comparecencia de Blair.

No es la primera vez que Blair tiene problemas a bordo de un avión. En 2016, Blair se disculpó por hacer declaraciones durante un vuelo de Cancún a Los Ángeles de las que posteriormente se arrepintió. Dijo que había mezclado alcohol con medicamentos, lo que le provocó una pérdida del conocimiento.

Blair tuvo papeles destacados en películas como Cruel Intentions (1999), Legally Blonde (2001) y Hellboy (2004).

En los últimos años, ha defendido los derechos de las personas con discapacidad tras recibir un diagnóstico de esclerosis múltiple en 2018. En 2023, acompañó al presidente Joe Biden en la Casa Blanca para celebrar el aniversario de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades.