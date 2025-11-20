WASHINGTON. El rapero Prakazrel “Pras” Michel, ganador de un premio Grammy y miembro de los Fugees, fue sentenciado el jueves a 14 años de prisión por un caso en el que fue declarado culpable de canalizar ilegalmente millones de dólares en contribuciones extranjeras a la campaña de reelección del expresidente Barack Obama en 2012.

Michel, de 52 años, se negó a dirigirse al tribunal antes de que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly dictara la sentencia. En abril de 2023, un jurado federal declaró culpable a Michel de 10 cargos, incluyendo conspiración y actuar como agente no registrado de un gobierno extranjero. El juicio, celebrado en Washington, D.C., contó con el testimonio del actor Leonardo DiCaprio y del ex fiscal general Jeff Sessions. Los fiscales del Departamento de Justicia afirmaron que las directrices federales para la imposición de penas recomendaban cadena perpetua para Michel, a quien acusaron de “traicionar a su país por dinero” y de “mentir descaradamente y sin cesar para llevar a cabo sus planes”.

“Su condena debe reflejar la magnitud y gravedad de sus crímenes, su indiferencia ante los riesgos para su país y la magnitud de su codicia”, escribieron.

El abogado defensor, Peter Zeidenberg, declaró que la condena de 14 años impuesta a su cliente es “completamente desproporcionada al delito”. Michel apelará su condena y sentencia, según su abogado.

Zeidenberg había recomendado una pena de prisión de tres años. Una cadena perpetua sería un castigo “absurdamente severo” para Michel, dado que generalmente se reserva para terroristas peligrosos y líderes de cárteles de la droga, argumentaron los abogados de Michel en un documento judicial. “La postura del Gobierno es una que haría retroceder al inspector Javert y, en todo caso, simplemente ilustra con qué facilidad se pueden manipular las directrices para producir resultados absurdos y lo mal equipadas que están, al menos en esta ocasión, para determinar una sentencia justa y equitativa”, escribieron.