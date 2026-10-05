Madrid. Shakira anunció este lunes la celebración de un último concierto de su residencia en Madrid para el próximo 12 de octubre, jornada festiva en España por coincidir con el Día de la Hispanidad.

La promotora confirmó la noticia “debido a la alta demanda” de sus “shows”, que en total con esta nueva convocatoria alcanzarán un total de 13 citas en la capital española desde el pasado 18 de septiembre.

Las entradas para la nueva fecha se pondrán a disposición del público a partir de las 10 horas de este martes 6 de octubre, en una preventa de la plataforma SMusic.

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La venta general arrancará 24 horas después.Shakira, que ya tenía previsto ofrecer conciertos los días 9, 10 y 11 de octubre, siendo este último el que iba a cerrar su residencia antes de la nueva fecha, concluirá así ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’, certificada como la gira latina más taquillera de la historia en el mundo.

Para su cierre, escogió la ciudad de Madrid, donde construyó su propio estadio con capacidad para 55,000 personas, dentro a su vez de una “miniciudad” a la que bautizó como ‘Macondo Park’.

La artista concibió este lugar como un sitio de encuentro de todas las nacionalidades que integran e impulsan la identidad latina en el mundo.