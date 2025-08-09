La cantante colombiana Shakira tuvo un gesto especial con su amigo y colega musical Chris Martin, vocalista de Coldplay, durante su presentación en el Sofi Stadium de Los Ángeles como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran.

Martin, quien recientemente se separó de la actriz Dakota Johnson, asistió al espectáculo de la barranquillera, lo que generó revuelo entre el público. Shakira aprovechó su presencia para dedicarle Antología, uno de sus temas más icónicos, y agradecerle por su apoyo en momentos difíciles, especialmente tras su mediática ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué en 2022.

PUBLICIDAD

Chris Martin seems to be a very special friend. Shakira saying "Yellow" was her favorite color that night wasn't enough apparently... She dedicated Antología to him as well. I’m just saying.. 😏 pic.twitter.com/uGKQvEoRIH — ♡ (@shakikook) August 6, 2025

“La canción que sigue va para todos ustedes que han estado al pendiente de mí cuando no estaba en mi mejor momento. Chris, tú eres uno de ellos y lo sabes”, expresó la artista antes de iniciar la interpretación. También hizo referencia al éxito de Coldplay Fix You: “Muchas gracias por tratar de arreglarme. Mis amigos y todos ustedes han sido las luces que me guiaron a casa”.

La dedicatoria llega semanas después de que Shakira asistiera con sus hijos a un concierto de Coldplay en Miami, donde Martin le devolvió el gesto mencionando el título de su éxito Hips Don’t Lie antes de interpretar Yellow. La colombiana agradeció entonces la referencia y compartió una fotografía junto a Martin y sus hijos, elogiando su talento, humanidad y mensaje de tolerancia.

Aunque las muestras públicas de afecto han alimentado rumores de un posible romance —pues ambos se encuentran solteros—, Shakira ha dejado claro que lo que existe entre ellos es una sólida amistad. En diciembre de 2024, en una entrevista con Rolling Stone, destacó el apoyo constante de Martin: “Él estuvo ahí para mí cuando me separé y estaba destrozada. Se comunicaba conmigo todos los días para saber cómo estaba, enviándome palabras de apoyo, fortaleza y sabiduría… es muy empático y sensible a las necesidades de los demás”.