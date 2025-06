( Joel C Ryan )

Aunque Dakota Johnson y Chris Martin no han hecho pública su separación, varias fuentes afirman que es una realidad, incluso han dado a conocer los motivos.

De acuerdo con una persona citada por Page Six, cancelaron su relación porque la actriz supuestamente “estaba harta de que él demorara tanto la fijación de una fecha para la boda”, dijo la fuente.

La semana pasada, People reportó que la pareja había terminado su relación “y esta vez parece definitivo”.

Hasta el momento, la pareja no ha emitido declaraciones al respecto. Aunque no es la primera vez que se informa que se separan.

En agosto del año pasado, Daily Mail publicó una supuesta separación entre la actriz y el cantante, sin embargo, el representante de Dakota desmintió la información.

PUBLICIDAD

“Los informes no son ciertos. Están felices juntos”, dijo en ese momento el representante de Johnson, de 34 años, y Martin, de 47, a Us Weekly.

Los famosos han mantenido su romance fuera del ojo público y no fue hasta marzo de 2024 cuando se reveló la noticia de su compromiso.

“Chris y Dakota llevan comprometidos un tiempo, pero no son de los que hacen un gran anuncio público porque intentan mantener su relación lo más privada posible”, una fuente dijo en Us en ese momento. “No tienen prisa por casarse y aún no tienen una fecha definitiva para la boda”.

La pareja fue vinculada sentimentalmente por primera vez en 2017 cuando fueron vistos juntos en una cita en Los Ángeles después de que Martin finalizara su divorcio de su ex Gwyneth Paltrow en 2016.