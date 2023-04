La cantante colombiana Shakira llegó hoy hasta el aeropuerto del Prat en Barcelona, España, para decir adiós a la ciudad en la que vivió los últimos años y en la que en los últimos meses le ha traído varias pesadillas tras su separación de Gerard Piqué.

Allí en el Prat, la barranquillera fue captada por paparazzis muy sonriente y acompañada de sus dos hijos; Milan y Sasha. Y no es para menos, la cantante ahora iniciará una nueva vida en Miami donde a partir de hoy será su nuevo hogar, según han reportado varios medios internacionales.

Y esto hace sentido ya que la intérprete de “Te Felicito” publicó una imagen en sus redes sociales desde el avión con un mensaje que se interpreta como una despedida.

PUBLICIDAD

.@shakira vía IG stories: “Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar…” — te amamos reina. 🥹🥲 pic.twitter.com/q0bXmU5p7g — WWSHAK (@WWSHAK) April 2, 2023

“Pero las cosas no son como siempre las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar”, lee la publicación acompañada de una imagen en la que se puede apreciar un ala del avión y el paisaje desde lo alto.

Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, la artista compartió un emotivo mensaje.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, escribió.

“Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos lo que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad.Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas”, concluyó la artista, quien acompañó el texto con una foto panorámica de la ciudad de Barcelona.

Según publicó Vanitatis del medio español El Confidencial, en una exclusiva publicada este 31 de marzo de 2023, Shakira llegará a Miami Beach para terminar los prepartivos necesarios para la llegada de sus padres luego de los percances de salud que sufrieron ambos.

Shakira llevaba viviendo en Barcelona desde hace varios años tras unirse sentimentalmente con Gerard Piqué de quien se separó el pasado año. Allí le dieron la bienvenida a sus hijos Milan en el 2013, y a Sasha en el 2015.