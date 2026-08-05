Luego de años de que una de sus fotografías se convirtiera en un meme por excelencia, Shakira recrea la instantánea que le fue tomada hace décadas, cuando su carrera comenzaba a ascender, en los noventas y causa efuroria entre sus fans que, no terminan de sorprenderse de la sencillez de “la Loba”.

Desde hace largo tiempo, usuarios de internet y, creadores de memes, han recurrido a una fotografía de “Shaki”, la que data de la década de los noventa, específicamente de 1997, en donde la intérprete de “Pies descalzos” aparece frente a una computadora, simulando que escribe en el teclado de la misma.

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Tras años de que la fotografía, autoría del colombiano Óscar Berrocal, fuera utilizada con algunas frases de canciones de la artista, haciendo referencias a trabajos fallidos de titulación o la espera para la compra de un boleto para un concierto masivo, “la Barranquillera” ha hecho lo propio.

Ahora, la artista colombiana recrea la imagen que la ha inmortalizado como un meme, ahora frente a una impresora, una silla ergonómica y la ausencia de teclado.

Con humor, Shakira adjuntó a la foto la frase: “Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo”.

A sólo una hora de que la artista compartiera el post, en su cuenta de Instagram, ya cuenta con más de 440 mil reacciones y miles de comentarios de sus fans, entusiasmados porque la colombiana se subiera “al tren del mame”.

“El meme se hizo canon”.

“Shaki siendo icónica 2.0”.

Luego de años de que una de sus fotografías se convirtiera en un meme por excelencia, Shakira recrea la instantánea que le fue tomada hace décadas, cuando su carrera comenzaba a ascender, en los noventas y causa efuroria entre sus fans que, no terminan de sorprenderse de la sencillez de “la Loba”.

Desde hace largo tiempo, usuarios de internet y, creadores de memes, han recurrido a una fotografía de “Shaki”, la que data de la década de los noventa, específicamente de 1997, en donde la intérprete de “Pies descalzos” aparece frente a una computadora, simulando que escribe en el teclado de la misma.

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Tras años de que la fotografía, autoría del colombiano Óscar Berrocal, fuera utilizada con algunas frases de canciones de la artista, haciendo referencias a trabajos fallidos de titulación o la espera para la compra de un boleto para un concierto masivo, “la Barranquillera” ha hecho lo propio.

Ahora, la artista colombiana recrea la imagen que la ha inmortalizado como un meme, ahora frente a una impresora, una silla ergonómica y la ausencia de teclado.

Con humor, Shakira adjuntó a la foto la frase: “Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo”.

A sólo una hora de que la artista compartiera el post, en su cuenta de Instagram, ya cuenta con más de 440 mil reacciones y miles de comentarios de sus fans, entusiasmados porque la colombiana se subiera “al tren del mame”.

“El meme se hizo canon”.

“Shaki siendo icónica 2.0”.

“Amo, gracias por actualizarnos el meme”.

“Shakira está igualita de hermosa”.

“´Perteneciste a una raza antigua de pies descalzos y de sueños blancos..”.

“Icónica en ese entonces, ahora y siempre”.

“El mejor meme de todos los tiempos”.

“Se me acaba el argumento y la metodología”

“Mi losa, siempre iconic”.

¿Cuál es la historia detrás del meme de Shakira?

Fue el propio creador de la foto, Óscar Berrocal que, relató al diario colombiano “El Tiempo”, hace un año, cómo fue que capturó la instantánea que, décadas después, adoptaría el caracter de meme.

Era 1997, la época en que Shakira estaba por lanzar su cuarto álbum “¿Dónde están los ladrones?” y su nuevo productor de la época, Emilio Estefan, planeaba internacionalizar su carrera.

Berrocal arribaba a las instalaciones de “El Heraldo” de Colombia, periódico en el que trabaja en esa época y, se llevó la sorpresa de que, la cantante se encontraba en las instalaciones.

Entonces, como petición de sus editores, la cantante posó frente a un ordenador, fotografía que serviría para ilustrar una nota sobre la cantante, la cual sería publicada en la sección juvenil, conocida con el nombre “Pelados”.