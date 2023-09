No cabe duda de que Shakira es una de las artistas más importantes del momento a nivel mundial. Su más reciente galardón a mejor sencillo en los ‘MTV Music Awards 2023′, donde sorprendió a todos con una auténtica presentación, y sus siete nominaciones en los Latin Grammy, demuestran que la artista está en un renacer musical.

Tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué, la colombiana ha arrasado en la industria de la música con su más reciente repertorio. Primero con ‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53′ en la que logró posicionarse en el top 5 de las canciones más escuchadas en Spotify a tan solo días de su lanzamiento.

Luego con ‘TQG’ con Karol G, que llegó al primer lugar en la lista ‘Hot Latin Songs’ y ganó el premio a la mejor colaboración el pasado 13 de septiembre ,en los premios de la música ‘MTV’.

Seguido de ‘Acróstico’, ‘Copa Vacía’ y su último estreno ‘El Jefe’, la artista no ha parado de sorprender a sus fanáticos y al mundo entero con este despegue musical en lo que va de corrido del 2023.

Por ello, no es de extrañar que la colombiana aparezca en las revistas hablando de los efectos que ha tenido este despertar musical y de cómo sus actuales letras funcionan cómo una especie de catarsis después de su divorcio.

En ese sentido, Shakira ha recordado las veces en las que se ha sentido vulnerable y cómo lo sucedido la ha ayudado a fortalecerse cada vez más.

La vez que estaba triste y Piqué le dio un regalo especial

La colombiana reveló durante una reciente entrevista con ‘Bilboard’, la vez que el padre de sus dos hijos, Milán y Sasha, le entregó un obsequio para levantar su ánimo y hacer que se sintiera mejor.

En esa ocasión se encontraba muy triste porque se le había partido un diente cuando participaba como jurado en ‘The Voice’ en 2013, y Piqué le regaló un ostentoso anillo con la intención de distraerla.

Sumado a ello, Shakira se encontraba embarazada de su primer hijo, así que su estado emocional era mucho más sensible debido a la alteración hormonal que puede darse en aquella etapa.

“Me acuerdo una vez Gerard me compró un anillo de brillantes porque me partí un diente en ‘The Voice’ y estaba llorando tanto. Estaba inconsolable. También estaba embarazada y altamente hormonal”, expresó la artista para la revista de música.

Este episodio le recordó que antes ella se consideraba una persona que no soportaba tan fácilmente los problemas, incluso se refirió a sí misma coma una mujer que ante cualquier dificultad se derrumbaba, pese a que siempre se le ha creído un ser de gran fortaleza.

No obstante, la separación con el exfutbolista del Barça, el escándalo sobre su infidelidad, el proceso jurídico que tuvo que enfrentar, y el grave estado de salud en el que se encontraba su padre, mientras todo ello ocurría, sin duda fueron acontecimientos que la barranquillera tuvo que enfrentar con toda la dignidad y resistencia del caso que le demostraron así misma que era capaz de sobrellevar las cargas más difíciles.

“Yo aprendí de mi fortaleza, pensé que era mucho más débil. Yo me derrumbaba ante los problemas más estúpidos. Hacía un drama porque se me partía un diente o ese tipo de cosas. Pero, no sé, luego la madurez, el pasar por cosafs realmente difíciles te da un sentido de la perspectiva, de la empatía por otros, por el dolor ajenos”, finaliza la interpreté de ‘Copa Vacia’.