La cantante colombiana Shakira se presentará en Puerto Rico como parte de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Aunque aún se desconocen todos los detalles sobre cuándo y dónde la estrella barranquillera se presentará en la isla, un video publicado por el presentador José Santana confirma que la artista se presentará en Puerto Rico en 2026.

“Amanece una loba caminando por las calles de Puerto Rico… ¿Cuándo, Shakira? Las Mujeres Ya No Lloran World Tour #PRONTO #Shakira #PuertoRico #2026”, lee el subtítulo del video publicado en las redes de Santana.

En el clip, se ve a una loba, como se le conoce a Shakira, caminando desde El Morro hacia varias calles de San Juan. Al final del video aparece la bandera de Puerto Rico y el icónico aullido de la cantante cuando interpreta su éxito “Loba”.

PUBLICIDAD

El concierto será presentado por Mr & Mrs Entertainment, según se desprende de la publicación.

La última vez que Shakira se presentó en la isla fue en 2011, como parte de su gira “Sale el Sol”.

La colombiana, que batió récords con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, se presentará en Jordania en marzo, mientras que en abril se presentará en Catar, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, India y Arabia Saudí.

En mayo, la intérprete de “Ojos Así” se presentará en Copacabana, la playa más famosa de Río de Janeiro, donde se espera la asistencia de más de un millón de personas.