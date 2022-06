Los rumores sobre la fuerte crisis que estarían atravesando Shakira y Gerard Piqué son cada vez más fuertes y todo parece indicar que hay una tercera en discordia.

Luego de once años de relación, parece que el futbolista de Barcelona y la artista colombiana están en su peor momento. Ya que la cantante colombiana Shakira ha confirmado que se está separando de su pareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, con el que ha tenido dos hijos.

Los medios españoles afirman que Piqué le fue infiel a Shakira y que, en consecuencia, él se mudó del hogar familiar. A través del podcast Mamarazzis, las periodistas de El Periódico Laura Fa y Lorena Vázquez consignaron que Piqué está en una relación con otra mujer. “Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar”, sostuvieron basándose en el testimonio de una fuente anónima.

“Ha ocurrido. Por eso hay distancia”, afirmaron las periodistas y precisaron: Que hay una crisis que se evidencia porque él vive muchas noches en su casa de Montaner, sí. Que habría una tercera persona de la que ha sido consciente Shakira, también. Que Piqué, según sus amigos, sale mucho con Riqui Puig, su compañero del Barcelona, y que en palabras textuales está ‘desatado’, y que asiste sobre todo a dos discotecas (Bling Bling, Patrón), también, sostuvieron.

Quién sería la mujer con la que Piqué habría engañado a Shakira

De acuerdo a la información que recopilaron las periodistas de El Periódico, Gerard Piqué no solo pasa noches y días en su apartamento de soltero, sino que está desatado y desbocado de fiesta. “La palabra ‘desatado’ es la que nos ha llegado más”, reiteró Fa, mientras que Vázquez detalló que a los amigos del futbolista les parecía raro que se acostara tan tarde teniendo en cuenta que al día siguiente tenía entrenamiento.

Las periodistas incluso le pusieron horario a las “muchísimas salidas nocturnas” del futbolista: se alargan “hasta las dos y las tres de la madrugada”, precisaron. Si bien “se lo ha visto acompañado de otras mujeres”, según trascendió, la tercera en discordia sería una estudiante de 20 años que trabaja como azafata de eventos. Sin embargo no revelaron la identidad de la joven.

Las periodistas repasaron además otros indicios que ratifican el estado de crisis de la pareja: las redes sociales y uno de los nuevos hits de la cantante. La última vez que la artista colombiana publicó una foto en su feed de Instagram sobre el deportista fue el 13 de marzo, hace casi tres meses, un período de tiempo muy extenso.

Como si fuera poco, la canción “Te felicito”, el último éxito de Shakira con Rauw Alejandro, pareciera dar cuenta del difícil momento que estaría atravesado con el padre de sus dos hijos, Milan, de 9 años, y Sasha, de 7. Si bien hay algunas estrofas que son las que más ruido hacen, toda la letra habla de una crisis.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”, canta la colombiana en una de las estrofas.