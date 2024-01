La estrella de Charmed y Beverly Hills 90210, Shannen Doherty, aseguró que hay una serie de personas que ‘no quiere’ en su funeral, en medio de su batalla contra el cáncer, informó el diario británico Daily Mirror en su página web.

De acuerdo con The Mirror, en la última edición de su podcast, Let’s Be Clear, Doherty admitió que “hay mucha gente que no quiero que esté presente”.

En conversación con su mejor amigo y albacea testamentario, Chris Cortazzo, Doherty explicó que “no los quiero allí porque sus razones para aparecer no son necesariamente las mejores. No les caigo bien, y tienen sus razones, pero en realidad no les caigo tan bien como para venir a mi funeral”. Aunque no reveló a quienes se refería, la actriz de 52 años añadió que “lo harán... porque es lo políticamente correcto, y no quieren quedar mal”.

Doherty detalló que en su despedida, “no quiero que la gente llore o que en privado digan: ‘Gracias a Dios que esa zorra ya está muerta’”.

Cuando Chris le preguntó si estaba invitado, bromeó. “Esa es la lista más corta, la mejor”.

Añadió que “no puedo darte una lista de a quién no quiero porque sería demasiado larga”. Doherty expresó que “aborrece la farsa” y “no puedo soportar a la gente que finge que “encontró a Jesús y dice estar tan arrepentida por cualquier cosa mala que hayan dicho de ti”.

“Yo digo: ‘No, no, no. Sé que sigues siendo exactamente el mismo ser humano mezquino. No lo hagas. Aléjate de mí. Estamos bien’”, continuó.

Doherty anunció inicialmente que tenía cáncer de mama en 2015 y más tarde se dijo que había entrado en remisión. Luego se reveló que había regresado en 2019, y se dijo que había sido diagnosticada con cáncer de mama en etapa cuatro.

Las expresiones de la actriz se produjeron luego que en julio revelara que tiene metástasis y que el cáncer que padece se extendió a su cerebro.