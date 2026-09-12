La cantante cristiana Sheila Romero, conocida por su participación en la primera edición del reality musical Objetivo Fama, pidió a sus seguidores que oren por su recién nacida, Emma, quien llegó al mundo con apenas 32 semanas de gestación.

Romero, quien actualmente reside en Texas, compartió en sus redes sociales una tierna fotografía en la que aparece sosteniendo a su pequeña sobre su pecho, acompañada de un mensaje en el que expresó su fe y pidió apoyo en oración durante este momento.

“Ella es nuestra Emma”, expresó la artista al presentar públicamente a su hija.

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En su mensaje, Romero explicó que, debido a su nacimiento prematuro, sus familiares están orando especialmente por sus pulmones, respiración, alimentación y crecimiento, además de su desarrollo general.

La cantante pidió a sus seguidores que continúen orando por la bebé mientras permanece bajo cuidado médico y hasta que pueda estar en casa con su familia.

“Cada oración cuenta”, manifestó Romero, quien aseguró que mantiene firme su esperanza y confianza en Dios durante el proceso.

La artista también agradeció a las personas que se han mantenido cerca de su familia y han elevado oraciones por la salud de Emma.

Romero concluyó su mensaje destacando que su pequeña está rodeada de amor y fe, mientras la familia espera que continúe fortaleciéndose y pueda regresar a casa.

“Nuestra esperanza permanece firme. Dios ha sido fiel en cada paso y lo seguirá siendo”, expresó la cantante.