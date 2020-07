El artista Silverio Pérez celebró sus 50 años como graduado del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez (CAAM), ahora Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Con el grado de bachillerato que obtuvo en el Departamento de Ingeniería Química en 1970, el destacado humortivador, escritor, músico y presentador de televisión, entre otras facetas, se convirtió en representante de la primera generación en su familia en alcanzar este logro.

“Llegué a Mayagüez por casualidad, porque en el barrio Mamey donde me crié en Guaynabo no conocía a nadie que hubiese ido a la universidad. No tenía acceso a esa fuente de información. En la escuela superior Margarita Janer, una maestra le dijo a mi mamá que, por mis notas, yo podía lograrlo. Así que ingresé al Colegio en agosto de 1965, inolvidable fecha porque resultó como ir a otro país. Fue una experiencia totalmente distinta”, afirmó.

PUBLICIDAD

Como parte de su jornada como colegial, perteneció al grupo musical Ars Nova y al Coro, bajo la dirección del recordado compositor y profesor Celso Torres. Además, integró colectivos estudiantiles como el Consejo de Estudiantes.

“Recuerdo ese tiempo como una ventana a un mundo de conocimientos; el logro de mi primera gran meta. Tener acceso a la educación universitaria, sirvió de ejemplo para otros en mi comunidad y en mi familia, pues ya tengo tres sobrinos graduados de Mayagüez. Estoy sumamente orgulloso de que la vida me diera la oportunidad de abrir esos caminos para otra gente”, sostuvo.

Aparte de una formación académica de excelencia, de su alma mater atesora grandes recuerdos como haber conocido a entrañables amigos y figuras puertorriqueñas como los exrectores José Enrique Arrarás, José Luis Martínez Picó y Fred Soltero Harrington; el profesor José ‘Fufi’ Santori, el licenciado Efrén Rivera Ramos, exdecano de la Escuela de Derecho del Recinto de Río Piedras, de la UPR; el fenecido periodista deportivo Elliot Castro; y el profesor y destacado atleta Wilfredo Maisonave.

Una vez graduado del Colegio, Pérez trabajó como ingeniero químico en la compañía Caribbean Gulf, en Misión Industrial y en el Departamento de Salud. Tras diez años en el campo laboral, se dedicó de lleno al arte, luego de conducir el programa Borinquen canta, bajo la dirección del recordado productor Tommy Muñiz. De ahí, su carrera continuó en ascenso cuando pasó a la agrupación Haciendo Punto en Otro Son, formó parte de Los Rayos Gamma; y por sus proyectos televisivos como En serio con Silverio y Anda Pal Cará, entre otros. Ha publicado 16 libros con gran éxito editorial, entre ellos La vitrina rota y Solo cuento con el cuento que te cuento.

PUBLICIDAD

Pérez, quien completó una maestría en Creación Literaria, de la Universidad del Sagrado Corazón, y realiza un doctorado en Historia en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, instó a los jóvenes del país, a que concluyan sus metas y no claudiquen sus aspiraciones con el compromiso y verticalidad que amerita, siempre recordando sus raíces.

“Yo no soy la persona que soy, ni hubiese aportado nada a mi país, si no hubiese sido por mi experiencia universitaria, en mi amado Colegio de Mayagüez y porque de ahí me condujo a mis estudios graduados. El ser humano viene para aprender y para sacarle el jugo a esta experiencia que es la vida. La universidad es la opción más fácil y accesible para desarrollar la mente y el espíritu. No importa las décadas que pasen, uno siempre va a mirar esos años con añoranza”, destacó.

Por su parte, el presidente de la UPR, el doctor Jorge Haddock y el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM, se unieron en una felicitación al insigne artista puertorriqueño al conmemorar sus cinco décadas como egresado y embajador de sangre verde.

“De parte de nuestra comunidad universitaria le extendemos una felicitación y agradecimiento al polifacético egresado Silverio Pérez por ser embajador de los valores que promovemos desde el principal centro docente de Puerto Rico. Su humanismo, talento y capacidad para crear e innovar constantemente han inspirado, llenado de alegría al pueblo y han dejado un legado para la historia de Puerto Rico y de nuestra institución. Enhorabuena”, afirmó el presidente Haddock en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

“Silverio Pérez es un colegial que ha dejado su huella a través de su carrera como ingeniero químico y de su exitosa trayectoria artística a través de tantos proyectos como la música y la literatura. Su extensa contribución al país desde sus distintas facetas, es un vivo ejemplo para nuestra juventud universitaria. Es una persona muy querida por el pueblo de Puerto Rico y también por el Recinto Universitario de Mayagüez, que lo acogió en su época como universitario y que lo recuerda siempre con orgullo. Hoy celebramos esos 50 años, de cuando recibió su diploma del alma mater que tanto amamos”, expresó el rector Rullán Toro.