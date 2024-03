El cantante y escritor Silverio Pérez se recupera de varias lesiones producto de una fuerte caída que sufrió en su residencia.

El artista compartió la noticia en las redes sociales, con imágenes sobre varias de las contusiones como resultado de la experiencia.

Bajo el título “Del guatapanazo a la reflexión”, detalló el momento y las atenciones que recibió de los profesionales de la salud que se hicieron cargo de asistirle.

“Me impulsé desde el marco de la ventana donde estaba sentado observando a Yéssica y al electricista discutir asuntos de la reconstrucción de la casa, pero no caí en suelo firme como esperaba. Mis pies se enredaron en un bloque y el momentum me impulsó hacia el frente donde la rodilla izquierda y la mano derecha hicieron el primer contacto con el piso en construcción. En una milésima de segundo pensé en la espalda recién operada. El impulso del cuerpo siguió y lo próximo fue caer de pecho y deslizarme unos tres pies, finalmente la cara dio contra el suelo y volaron tres dientes mientras el sentido se escapaba hacia el adormecimiento producto del shock”, comenzó el mensaje.

Pérez prosiguió compartiendo que no hubo fracturas.

“Yéssica, mantuvo su temple y me llevó a la sala de emergencias más cercana: Professional Hospital Guaynabo que resultó ser una bendición. Parece que hubieras chocado en un carro sin el cinturón puesto, sentenció Carlos, el emergenciólogo a cargo. 5 horas después me daban de alta. Milagrosamente no hubo fracturas pero sí contusiones muy fuertes”.

El artista resaltó el apoyo de su pareja, de sus hijas y otras personas que han estado asistiéndolo en este proceso de recuperación.

“Yéssica, mis hijas y mi hijo, el Padre José, amigo y vecino de Humacao, mis hermanas y hermanos, y hasta Bruno, me han ayudado a entender que “los golpes aclaran la memoria” y que es momento de reflexionar sobre lo acelerado que vivimos nuestras vidas, sobre la disociación entre mente y cuerpo, la prepotencia con la que tomamos fugaces decisiones que acarrean serias consecuencias. Mi nieta Paola me regaló una pulserita que ella misma preparó y que dice STRONG, no para que me crea la fantasía de un Superman sino para que sea tan fuerte en mi interior como para reconocer mi fragilidad externa. Amén. Es Jueves Santo”, concluyó.