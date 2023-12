La actriz Silvia Pinal sigue hospitalizada a causa de la influenza de la que se contagió hace ya algunos días. Sin embargo, hay buenas noticias sobre su estado salud.

De acuerdo con declaraciones hechas ayer por su hija, la cantante Alejandra Guzmán, Pinal abandonó el área terapia intensiva , además de que ya puede comer y respirar por ella misma.

“¡Les tenemos muy buenas noticias! La van a pasar a cuarto ya, es una gran noticia. Acaba de comer muy bien, ya está deglutiendo por sí misma y respirando, ya no tiene la mascarilla. Va muy bien y me da mucho gusto porque, poco a poco, ha recuperado su fuerza y van a ver Silvia Pinal por mucho rato”, dijo.

PUBLICIDAD

Relacionadas En el hospital la actriz mexicana Silvia Pinal

A las afueras de las instalaciones de Médica Sur, la rockera expresó que posiblemente su mamá pase Año Nuevo en casa, pero en este momento la prioridad es que siga mejorando paulatinamente.

“Queremos que vaya poco a poco, el doctor ya habló con nosotros y nos comentó que la van a pasar a cuarto y de ahí ya vamos viendo cómo va evolucionando para llevarla a la casa. Le tienen que seguir sacando y ayudar a expectorar las flemas que son muy densas, pero ahí vamos”, agregó.

La intérprete dijo estar emotiva, pues han sido muchos días en el hospital, pero afortunadamente su madre parece ir recuperándose: “Ahí va. Está en manos de Dios. La amo, la necesito, no me le despego. La cuido más que nadie, no vivo con ella pero ahí estoy presente”.

La rockera también explicó que su madre está consciente de que el público y los medios de comunicación se han mantenido pendientes sobre su salud por lo que agradece el cariño y hasta mandó un mensaje: “como buena artista, les manda un abrazo muy fuerte desde su camita”.

Aunque tienen esperanzas de que la diva reciba el 2024 desde su casa, en caso de que esto no ocurra, Alejandra aseguró que pasará estos días en el hospital.

“Mi mamá ha entregado la vida entera a su público y ella le está echando ganas, aquí la estamos apoyando, tratando de inyectar toda la energía y vida que podemos ahí va, ojalá pase pase año nuevo en casa, faltan pocos días, lo bueno es que está mejor”, finalizó.