Miami-Dade. “No le puedo reprochar nada a Univisión, ha sido mi familia por casi 40 años, tengo recuerdos muy positivos; no voy a dejar que uno negativo arruine la experiencia tan fabulosa que he tenido”, manifestó el reportero vasco- venezolano Ricardo Arambarri al reaccionar a su despido del noticiero “Primer Impacto”, donde se desempeñó como corresponsal por más de 26 años.

El veterano periodista, quien recibió a Primera Hora en su casa ubicada en Miami, Florida, fue despedido el pasado diciembre de la mencionada cadena de televisión junto a otros compañeros.

“Univisión decidió hacer cierta cantidad de recortes y yo caí dentro de ellos. Estoy retirado, pero continúo trabajando desde mi casa, con mi querida esposa boricua-francesa, Nathalie Morales. Juntos terminamos de escribir el libro ‘Balam - El jaguar de la profecía’, que vamos a presentar el próximo mes de febrero. Es una historia de motivación con gráficas, que contiene 48 imágenes de realidad aumentada”, abundó.

PUBLICIDAD

A lo largo de su trayectoria como reportero de televisión le tocó cubrir desastres naturales y conflictos bélicos que, dijo, marcaron su vida.

“El 2010 fue un año muy fuerte, me dejó marcado porque tuve que cubrir catástrofes muy grandes. Cubrí el terremoto que afectó a Haití, donde murieron cientos de personas. Llegué junto a mi camarógrafo por República Dominicana, allí conectamos con un señor que tenía una avioneta e iba para allá. Nos fuimos con la ropa que teníamos encima, pensando que regresariamos al día siguiente, pero no fue así, como llegamos primeros, la directora del canal nos dijo que teníamos que quedarnos”, recordó.

“Estuvimos reportando por 13 días consecutivos. Fue un experiencia fuerte, el país quedó devastado”, añadió.

Un mes después reportó el maremoto que afectó a Chile y el derrumbe en las minas en el mismo país, donde quedaron atrapados 33 mineros.

“Fui hacer una historia normal, pero estando allí y viendo lo que estaba pasando, pedí refuerzo y me quedé 90 días hasta que rescataron a los mineros. Fue una novela, porque el mundo entero quedó cautivado con lo que estaba pasando. Cuando comenzaron a sacarlos... ¡que maravilla! ¡Estaban vivos! Una experiencia inolvidable ver la cara de felicidad de sus familiares, con quienes pernoctabamos en el cerro”, sostuvo.

Ricardo Arambarri cubrió también la primera y segunda Guerra del Golfo y conflictos en Centroamérica.

“En Colombia hice unos de mis trabajos periodísticos más importantes a nivel internacional. Fue un reportaje amplio para el programa en el que reseñé los festivales de flores. Además reporté la guerra de los carteles entre Cali y Medellín, que se estaban cayendo a bombazos. Fue una experiencia increíble”, dijo.

PUBLICIDAD

En el 1989 cubrió el paso del huracán Hugo por Puerto Rico: “Fue el primer huracán que cubrí, un suceso impresionante. Para esa época estaba de reportero para el Canal 41 de Nueva York. Después de ése cubrí unos 27 huracanes”.

En sus más de tres décadas en los medios de comunicación ha sido galardonado en varias ocasiones. Uno de lo más significativo, según nos contó, fue recibir el Premio Emmy Nacional otorgado por la serie investigativa “Desamparados desechables”, que realizó en Puerto Rico.

“Fue cuando en varios municipios, la policía comenzó a arrestar drogadictos y desamparados, y los enviaban con un pasaje de ida a Chicago. Estos comenzaron a vagar por las calles y la gente no sabía de dónde venían. Al nosotros indagar descubrimos que salían de Puerto Rico y así llegamos a la Isla. A razón del reportaje cambiaron las cosas. Hicimos el trabajo con respeto y mucho cariño”, expresó, al tiempo que envió un mensaje a jóvenes aspirantes a una carrera en el periodismo.

“No es fácil, pero la satisfacción que se recibe por el trabajo es increíble. Yo conozco muchos que empezaron y no pudieron seguir. No se lo recomiendo a personas que no tengan fe, ni vocación. Están cambiando los tiempos y la televisión no es lo que era antes, pero el producto siempre va hacer importante, lo que esta cambiando un poco es la distribución. Si van a estudiar periodismo échenle, porque es lo mejor que hay en el planeta”, finalizó.