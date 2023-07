( The Associated Press )

La muerte de la artista irlandesa Sinéad O’Connor causó conmoción en todo el mundo, y una gran cantidad de colegas de la cantante y compositora expresaron su angustia ante su fallecimiento. En una entrevista exclusiva con revista People concedida hace dos años, O’Connor habló de sus crudas memorias, “Rememberings”, y de cómo ya había trazado un plan para sus hijos en el eventual caso de su muerte. Las instrucciones que dejó la artista denotaban preocupación, tanto por la protección de su legado artístico como por el de sus finanzas. Así, les pidió a sus hijos que, si la encontraban sin vida, se comunicaran primero con su contador y luego con el 911 para emergencias.

PUBLICIDAD

“Cuando se mueren los artistas, se vuelven más valiosos de lo que eran cuando estaban con vida”, explicó Sinéad, quien recordó el caso del rapero estadounidense Tupac Shakur. “Se vendieron más discos después de su muerte que los que él editó estando vivo, y eso es algo desagradable que hacen las discográficas”, enfatizó. Para prevenir que suceda lo mismo con su material, Sinéad reveló el pedido que les hizo a Jake, Brigidine, Yeshua y Shane, quien falleció en enero de 2022. “Desde pequeños que les fui diciendo que, si su madre caía muerta mañana, antes de llamar al 911, llamen a mi contador y asegúrense de que las compañías no empiecen a lanzar mis discos y no les digan dónde está mi dinero”, compartió la artista respecto a sus requerimientos.

El jueves, la policía británica informó que la cantante fue encontrada “inconsciente” en un domicilio de Londres, y precisó que su muerte “no se considera sospechosa”. “La policía recibió una llamada a las 11:18 del miércoles 26 de julio para informar sobre una mujer inconsciente en una dirección residencial en el área SE24 (un código postal del sureste de la capital británica)”, detalló Scotland Yard en un comunicado. “Una mujer de 56 años fue declarada muerta en el lugar (...) La muerte no se considera sospechosa”, se sumó en el informe. De todas formas, se realizará una autopsia al cuerpo de O’Connor para decidir si se procede a una investigación sobre su fallecimiento. Por su lado, la familia de la intérprete de “Nothing Compares 2 U” comunicó su muerte a medios irlandeses. “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y piden privacidad en este momento tan difícil”, indicaron en un texto difundido por la radiotelevisión pública irlandesa RTE.

PUBLICIDAD

Sinéad se casó en cuatro oportunidades, y fue madre de cuatro niños. Su primer hijo, Jake, fue fruto de su relación con el productor musical John Reynolds, uno de sus colaboradores creativos. Tras la ruptura, se casó en 2001 con el periodista Nick Sommerlad, relación que duró menos de un año y que se inició tras el vínculo tormentoso que tuvo con John Waters, el periodista con quien batalló por la custodia de su segunda hija, Brigidine Roisin. En 2004, fue madre por tercera vez de su fallecido hijo Shane, con el músico Donal Lunny, y dos años más tarde estuvo en pareja con Frank Bonadio, con quien tuvo a su hijo Yeshua Francis. Su último matrimonio fue con Barry Herridge, de quien se divorció en el año 2011.

Su último mensaje en las redes sociales

El último posteo que había realizado la cantante en sus redes sociales estaba vinculado a cómo se encontraba luego del duro golpe que significó la muerte de su hijo Shane, quien se quitó la vida a los 17 años. El adolescente fue hallado muerto el 7 de enero del año pasado en Bray, Wicklow, Irlanda, unos días después de que fuera reportada su desaparición. El hijo de la cantante estaba bajo tratamiento psiquiátrico en un centro médico de la ciudad Newbridge, en el condado de Kildare, donde había asistido por última vez antes de su desaparición. Según informó la policía de Irlanda, que llevó a cabo una serie de allanamientos para intentar dar con su paradero, Shane estaba bajo vigilancia por riesgo de suicidio.

PUBLICIDAD

Al confirmarse la triste noticia de su muerte, O’Connor fue hospitalizada, luego de publicar un preocupante hilo en Twitter en el que explicaba cómo había “decidido seguir” a su hijo. Al poco tiempo, aclaró que se había internado de manera voluntaria para estabilizar su salud mental.

El 17 de julio de este año, como respuesta a un mensaje de Twitter en el que estaba arrobada, la cantante irlandesa habló acerca de cómo transcurrían sus días: “Desde entonces me siento como una criatura nocturna muerta en vida. Shane era el amor de mi vida, el faro de mi existencia. Éramos un alma en dos mitades. Él fue la única persona que me amó incondicionalmente. Estoy perdida sin él”, manifestó. Días antes, expresó mediante un video que luego borró: “Me veo como una mierda de cualquier manera, por eso no quería hacer un video... Pero ya saben, la forma en que tu hijo lamentablemente fallece no es bueno para el cuerpo o el alma”.

El suicidio se puede prevenir. Si tú o alguien que conoces está en riesgo de suicidio, llama de inmediato a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.