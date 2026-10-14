El sobrino de Dolly Parton y jefe de seguridad desde hace mucho tiempo manifestó en una presentación judicial en Tennessee que era un amigo cercano y aliado del veterano representante de Parton, Danny Nozell, antes de que Nozell solicitara una orden de alejamiento en su contra, acusándolo de amenazar con ejercer violencia y destruir el legado de Parton y su imperio empresarial.

En una declaración jurada para oponerse a que la orden temporal se convierta en permanente, Bryan Seaver sostuvo el martes que los mensajes de texto que Nozell citó como prueba en su contra eran una “conversación privada entre dos amigos que estaban frustrados, de duelo y hablando de estrategia”. Los mensajes de texto se enviaron poco antes y poco después de la muerte de Parton, el 25 de agosto.

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Seaver afirmó que nunca envió mensajes amenazantes a ninguna de las empresas de Parton ni a socios comerciales o a sus empleados.

Las presentaciones representan la primera defensa pública de Seaver desde que se abrió una grave ruptura en el círculo de la leyenda de la música country y se hizo visible públicamente poco después de su muerte, con Nozell y Seaver en bandos opuestos.

La presentación judicial de Seaver indica que Nozell no reaccionó con alarma a sus mensajes de texto en ese momento y que estuvo de acuerdo con algunos de ellos o reaccionó positivamente. Seaver afirma que Nozell lo animó a promocionar públicamente el aspecto militar y de armas de su empresa de seguridad, Squadron Augmented Protection Services, como una jugada inteligente de promoción comercial, y luego se dio la vuelta y los usó como prueba de la capacidad de Seaver para una violencia peligrosa.

She’s Alive, una entidad dirigida por Nozell y fundada para administrar y proteger el patrimonio de Parton, despidió a Seaver y a SAPS a inicios de septiembre, y la semana siguiente solicitó la orden de alejamiento en su contra, al argumentar que su “conducta aterrorizante hizo insostenible su permanencia”.

Al conceder la orden de alejamiento temporal, la canciller I’Ashea L. Myles citó el “presunto acceso a armas, experiencia con la violencia e intención de tomar represalias” de Seaver.

Ambas partes expondrán sus argumentos ante Myles en una audiencia el 20 de octubre. Se enviaron correos electrónicos en busca de comentarios a los abogados de She’s Alive y de Nozell.

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Seaver dijo que la orden lo tomó por sorpresa, ya que fue concedida mientras él realizaba trabajo de seguridad por contrato en Haití.

Seaver y SAPS deben abstenerse de ingresar a cualquier propiedad de She’s Alive o de hablar con, o estar a menos de 1.000 pies (unos 300 metros) de, empleados y socios comerciales de She’s Alive. La orden también busca impedir que Seaver interfiera en sus relaciones comerciales.

Seaver argumentó en su respuesta que la orden es tan amplia, y el alcance empresarial de Parton tan grande, que gran parte de Nashville e incluso sus propios familiares quedan fuera de su alcance.

En un mensaje escrito el 1 de septiembre que fue citado por She’s Alive, Seaver escribió: “Voy a montar un pódcast dedicado a arruinar las alianzas de marca de Dolly y a contar las violaciones que esta gente nos ha hecho. Va a ser genial. O que me (grosería) paguen”.

Seaver dijo que su enojo y la exigencia se debían únicamente a más de 250,000 dólares que su empresa tenía pendientes por trabajos ya realizados para Herschend Family Entertainment, que opera el parque de diversiones de Parton, Dollywood, y su Songteller Hotel, que abrió después de su muerte.

Seaver reconoció haber sido excesivamente grosero y vulgar en sus mensajes a Nozell. Afirmó que las acusaciones de que había “amenazado e intimidado” a empleados de HFE eran simplemente falsas.

Incluyó como anexo una carta de 2024 de Parton en la que lo elogiaba a él y a su empresa. Parton había elegido personalmente a Seaver para anunciar su muerte una vez que sucumbiera al cáncer.

Parton fue una gigante muy querida de la música country, filántropa e ícono cultural que escribió cientos de canciones, incluidos clásicos como “Jolene”, “Coat of Many Colors” y “I Will Always Love You”. Su música acumuló más de 100 millones de ventas en todo el mundo y más de 1,000 millones de reproducciones en línea.