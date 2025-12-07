La presentadora radial Sonya Cortés compartió en las redes sociales su contentura por celebrar ocho meses de sobriedad y por contar con las palabras de apoyo de sus seguidores y de quienes la rodean, incluyendo de su enamorado, cuyo nombre no reveló.

“Hoy con estos aires navideños quiero compartir contigo algo importante para mí y para ti que has estado pendiente de este proceso mío. Estoy cumpliendo ocho meses hoy en recuperación, en sobriedad, batallando el son, y si tú me preguntas si ha sido fácil, no, no lo ha sido”, confesó enfática la vivaracha bailarina en un video que acompañó con un mensaje escrito.

“Obviamente no he estado sola. Gracias amado, por estar. Gracias a mi grupo, mi gente linda, que todos nos cuidamos unos a otros. Aquí he aprendido a amarme, a perdonar, a perdonarme”, prosiguió con una amplia sonrisa, y resaltó uno de los beneficios que abraza de su decisión.

“La parte rica es despertar recordándome de todo lo que hice, sin miedo, sin palpitaciones, sin ansiedad, sin esa resaca, sin decir ‘¿dónde están los panties, dónde los dejé?’. Gracias”, concluyó entre carcajadas la también copresentadora del programa radial “El Circo de la Mega” (106.9 FM).

La publicación escrita reitera el propósito de su alegría. “Hoy Me Celebro!!! Despierto en Rendición y GRATITUD!! Hoy se Cumplen 8 meses de Sobriedad Batallando el Son Cada 24 es como voy Caminando en este RESURGIR DE VIDA, se siente Bonito aunque no es Fácil, Pero para mí las cosas NUNCA HAN SIDO MUY FACILES así que desde otra Perspectiva he aprendido MUCHOO en el Camino y LO QUE FALTA. GRACIAS AMADO POR ESTAR, GRACIAS A MI GENTE POR ESTAR. GRACIAS MI DIOS DEL ALMA POR ESTAR PRESENTE Y DARME LUZ Y ESPERANZAS. Viviendo SOLO POR HOY y DEJANDO VIVIR, pendiente de Sonya pues soy la Protagonista de mi NUEVA HISTORIA”, expresó.

Desde sus inicios, la conductora radial ha manifestado cuánto disfruta interactuar con sus seguidores a través de las redes sociales. Dentro de las publicaciones que comparte ocasionalmente, se incluyen las que resaltan su amor por su mamá, de 98 años, y su compromiso con sus cuidados.