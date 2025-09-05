A “El Circo de La Mega”, ya Ana Isabelle no es bienvenida.

Esto, al menos, es la opinión de la conductora Sonya Cortés, quien arremetió contra la cantante esta mañana por supuestamente faltar al programa que se transmite por la estación de radio La Mega 106.9 FM de 5:00 a.m. a 10:00 a.m.

“No me puedo quedar con esto por dentro”, estableció Cortés. “No vuelve ser invitada nunca más por irresponsable. Ana Isabelle, la cag*ste”, dijo entre risas.

La personalidad también acusó a la cantante de faltar en otra ocasión, haciendo alusión a que en septiembre de 2024 fue invitada al segmento “La Bichota” y, en aquel entonces, supuestamente llegó tarde.

“Mami, nos dejaste. Teníamos hoy tú silla. No viniste, la otra vez viniste tarde. Hay mucho talento, pero también hay que tener mucha responsabilidad y, sobre todo, en los medios. Ojalá que no le haya pasado nadita, pero uno llama”, continuó Cortés.

Esta mañana, Ana Isabelle iba a participar del segmento “Preguntas incómodas” del programa, también conducido por los moderadores José “Funky Joe” Vallenilla y Antonio “El Gangster” Sánchez. Su cita estaba pautada para las 9:00 a.m.

Por cuanto no llegó a esa hora, se movió el segmento a las 9:30 a.m., pero aun así no se presentó a la estación.

“Eso es opinión de la mami Sonya, y lo digo porque hay muchos años aquí de trayectoria también y cuando he quedado mal me han vetado, me han regañado y yo aprendo hacer lo mismo que me hicieron en el buen sentido”, puntualizó Cortés justo antes de finalizar el programa.