Ana Isabelle afirmó esta noche que quedó “babeá” con el dueto de Santiago y Miguel al intepretar “Cómo mirarte” de Sebastián Yatra en la cuarta gala de “Objetivo Fama” de Telemundo.

Así reaccionó la panelista tras la presentación que tuvieron el venezolano, quien se encuentra en riesgo de eliminación, y el puertorriqueño en el Centro de Bellas Artes de Caguas, donde le dieron voz al número del cantautor colombiano, que fue recibido con opiniones mixtas.

“Lograron algo en mí, solté el bolígrafo”, aseguró la cagüeña, quien sostuvo que no pudo dejar de escucharlos. “Ambos han crecido mucho”, destacó.

No obstante, la también actriz le exhortó a los jovenes a “dar crescendo, un aumento de emoción” en la interpretación. “Pero me quedé babeá”, concluyó.

La también cantante Cristina Eustace felicitó al nominado con su participación, asegurando que vio dicción en su vocalización. “Romance, crecimiento. Santiago, abriste la boca. Hello! ¡Muy bonito! Les quedó perro", indicó la mexicana.

El productor Eric Duars, quien estuvo de juez invitado, se expresó positivamente sobre el joven de 18 años, aseguro que “te he visto desde el día 1, y me encantas”. Mientras que, para el boricua, le exhortó a que se relaje un poco más.

Santiago, junto con el puertorriqueño Felix, aún no conocen quién de ellos será el próximo en decir adiós a la competencia de Telemundo.

Pendientes a Primera Hora para más información.