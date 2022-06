En una nueva entrevista, Brad Pitt se sincera y habla acerca de toda la oscuridad que vivió cuando fumaba y bebía sin moderación, hábitos que abandonó por completo, luego de su separación de Angelina Jolie. Además, compartió que, por primera vez en su vida, comienza a reconocer la depresión que lo acompañó prácticamente desde la niñez.

Ya han pasado seis años, desde que Brad y Angelina anunciaron su separación, una etapa muy oscura para ambos, sin embargo, también significó el punto de quiebre para el actor de 58 años que, prestó atención a las consecuencia que habían provocado dos de sus grandes vicios, el alcohol y el tabaco.

Así fue como lo indicó en una nueva entrevista, concedida a la revista “GQ”, en la que Pitt aseguró que moderar su consumo ya no era una opción para él. “No tengo esa capacidad para fumar sólo uno o dos al día”, reconoció, por lo que hizo alusión a que no puede ponerse un disfraz y pretender que un día desea fumar o beber y al otro no: “Voy a conducir hasta el suelo. He perdido mis privilegios”.

demás, el actor aseguró que ya no se encuentra en una edad en la que puede vivir la vida despreocupadamente, acompañado de los placeres que en la juventud parecían divertidos, o capaces de disolver todos los problemas. “Tengo esa edad en la que no sale nada bueno de eso”, reconoció.

Otro de los temas que abordó el actor de “El club de la pelea” fue cuando acudió a Alcohólicos Anónimos, durante un año y medio, decisión que tomó a partir que Angelina solicitara el divorcio. En aquella época –recordó- se sintió muy cómodo con el grupo con el que se sentó a compartir su experiencia con la bebida, pues uno de los temores que le impedían asistir a terapia era el riesgo de ser expuesto públicamente.

“(…) Había visto cosas de otras personas que habían sido grabadas mientras derramaban sus entrañas, y eso es simplemente atroz para mí”, confió a la revista.

La relación que Brad sostuvo con el alcohol no fue cualquier cosa, pues ahora, en retrospectiva, el actor de Hollywood ha sugerido que padece prosopagnosia, una de las secuelas del alcoholismo, también conocida como ceguera facial, que ocurre cuando una persona olvida o se le dificulta recordar a las personas o las acontecimientos que tuvieron lugar mientras estaba bajo los efectos del alcohol.

Brad expresó que desde niño se había sentido muy solo por la vida, y no fue sino hasta hace poco cuando comenzó a experimentar la mayor cercanía que había compartido con sus amigos y familiares.

Para profundizar acerca de la forma en que se siente en el presente, el actor indicó que se trata de un sentir que podría resultar contradictorio -si tratas de ver la vida como si tuviera momentos en que todo va bien y otros en que todo va mal- porque vive de la mano del dolor y la dicha, al mismo tiempo, lo que reconoce que es comenzar a ver la vida con madurez.

“Siempre me movía con las corrientes, a la deriva en un camino y en el siguiente”, continuó. “Creo que pasé años con una depresión de bajo grado, y no fue hasta que llegué a un acuerdo con eso, tratando de abrazar todos los lados de mí mismo, la belleza y la fealdad, que pude atrapar esos momentos de alegría”, expresó

Finalmente, Pitt dijo que considera que se encuentra en su última etapa, por lo que tiene que sentarse a pensar seriamente en cómo quiere conducir su vida de ahora en adelante.