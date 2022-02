La exMiss Mundo y presidenta de la organización Reignite Inc., Stephanie Del Valle, manifestó entre lágrimas esta noche en el programa Rayos X (Telemundo) sentirse “dolida” y “frustrada” ante la demanda por presunto fraude presentada en su contra a principios de mes por la empresa Puerto Rico With a Purpose L3C.

Durante la entrevista, Del Valle, quien estuvo acompañada de los abogados Daniel Cacho Serrano y Luis E. Gervitz Carbonell, indicó que la demanda le ha hecho mucho daño.

“Esas alegaciones son completamente falsas, sin sustancias. Me sentí dolida, frustrada...”, dijo compungida la Miss Mundo 2016.

Ante la pregunta de la presentadora Yolanda Vélez Arcelay sobre cuáles han sido las consecuencias, si alguna, tras la demanda, Stephanie respondió llorosa: “El primer daño es que ya he tenido cancelaciones de trabajos futuros, ya eso me está perjudicando. Es una noticia internacional, que no tiene sustancia, y yo quería venir aquí a defender lo único que yo tengo. Yo no soy millonaria, pero mis más grandes fortunas es mi reputación y mi integridad y no es justo lo que me han hecho”.

PUBLICIDAD

Según la demanda, Reignite detuvo el pago de tres cheques, que sumaron a $1,225,000, para Puerto Rico With a Purpose L3C que estaría trabajando con la celebración del Miss World 2021, cuya final fue cancelada en diciembre y fue pospuesta para celebrarse en marzo en el Coliseo de Puerto Rico, en Hato Rey.

Durante la entrevista, Del Valle indicó que se enteró de la cancelación del evento a través de la prensa. Sin embargo, aseguró que mantiene comunicación con la organización de Miss World y los planes son que ella participe del certamen, que se espera se celebre el 16 de marzo de 2022. “Ellos siguen en contacto conmigo”, dijo.

Se asoma una contrademanda

La entrevista también contó con la versión de Puerto Rico With a Purpose, a través del licenciado Marcos Rigau.

“Stephanie está de presidenta pero eso es una presidenta de agua. Quien ha tomado todas las decisiones es el papá. Él de alguna manera convenció a la gente de Londres que él tenía la capacidad para hacerlo -el concurso-, que tenía 10 millones de dólares para hacerlo y no era cierto”, mencionó Rigau, a la vez que reiteró que Reignite detuvo la transacción de tres cheques ascendiente a $1.2 millones y señaló que hay unos 45 suplidores a los que se les debe dinero.

Por su parte, el licenciado Gervitz Carbonell ripostó que “Rigau lo único que habla son alegaciones, alegaciones y alegaciones. Tal parece que él es testigo en vez de abogado en este caso”.

“Todas esas alegaciones que hace el licenciado Rigau son maliciosas, laceran y mancillan la honra y reputación de esta señorita. Esas actuaciones negligentes, malintencionadas y maliciosas conllevan consecuencias, y en este caso son consecuencias legales y jurídicas. Nosotros vamos a radicar una contrademanda y vamos a demandar a terceros, que sabemos quiénes son pero no lo vamos a decir ahora”, sentenció Gervitz Carbonell.