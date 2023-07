Los Ángeles. La serie de drama “Succession” se alzó con 27 nominaciones para la 75 edición de los Emmy y se convirtió en la producción con más candidaturas, seguida por “The Last of Us” y “The White Lotus”, con 24 y 23, respectivamente, anunció este miércoles la Academia de la Televisión de Estados Unidos.

Esta nueva entrega de los Emmy está prevista para el 18 de septiembre, pero su celebración se ve amenazada si el Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) acaba yendo a la huelga, uniéndose a la que mantiene el gremio de guionistas contra los grandes estudios de cine y televisión de Estados Unidos. De otra parte, “Dahmer- Monster: The Jeffrey Dahmer Story”, la miniserie que cuenta la vida del asesino en serie estadounidense del mismo nombre y “Obi-Wan Kenobi” fueron nominadas en la categoría a la mejor serie limitada. “Daisy Jones and the Six”, “Fleishman is in Trouble” y “Beef” también competirán en la misma categoría.

Mientras “Abbott Elementary” y “Wednesday” -la serie de Netflix basada en los personajes de “The Addams Family”, protagonizada por la méjico-boricua Jenna Ortega y que cuenta con la participación de Luis Guzmán y Catherine Zeta Jones como los patriarcas de la familia, Gómez y Morticia Addams- competirán en la categoría a mejor serie de comedia, junto a producciones como “Ted Lasso” y “Barry”.

La lista de nominados en dicha categoría la completan “Only Murders in the Building”, “The Bear” y “Jury Duty” y la ceremonia, hasta ahora prevista para el 18 de septiembre, está siendo amenazada por la posible huelga del