El programa radial “Molusco y los reyes de la punta”, que se transmite por la emisora La Mega 106.9 FM, no estará al aire hasta el lunes luego que la empresa SBS suspendiera a sus integrantes de empleo y sueldo luego que no siguieran la instrucción de no hablar sobre el concierto que tendrá Bad Bunny entre el 28 y 30 de julio en el Coliseo José Miguel Agrelot.

“SBS nos suspendió con toda la razón”, dijo la locutora y anfitriona del espacio radial, Pamela Noa, quien confirmó la determinación a través de un video de YouTube, donde informó que sus compañeros Jorge Pabón “Molusco”, Ali Warrington también fueron suspendidos.

“En el caso de nosotros, nos dieron unas instrucciones la semana pasada de que no se podía hablar del concierto de Bad Bunny, ni de las filas, ni de nada de eso”, indicó. “Toda acción tiene una reacción y tiene unas consecuencias, y la consecuencia fue nuestra suspensión”.

“Lo que nosotros hacer se puede ver diferente ante los ojos de un montón de personas, pero la verdad es que es un trabajo igual que cualquiera, nosotros trabajamos para una empresa, y esa empresa tiene unas reglas. Como en cualquier otro trabajo, y, a lo mejor es que a ustedes les ha pasado un montón de veces, no están de acuerdo necesariamente con algunas reglas, directriz, o algún memo que envían, o lo que sea, puedes no estar de acuerdo, pero eso no significa que no vas a seguir las instrucciones”, agregó la comunicadora.

“Me suspendieron, yo tuve la culpa”

Por su parte, Molusco expresó en un video que su propio canal de YouTube se responsabilizó de los hechos que ocurrieron en el programa radial. No obstante, este aclaró que el locutor Robert Fantacuca ni el equipo de producción del espacio no fueron suspendidos. “Me suspendieron, yo tuve la culpa”, enfatizó.

“Nos suspenden a los tres porque estábamos en el aire. Yo no tenía problema de que me suspendieran, yo lo dije ahí, y de cierta manera, sentía que me iban a suspender por hacer mi trabajo, pero al final del día, tengo que seguir instrucciones”, manifestó.

“SBS hizo lo que tiene que hacer. No siento como que molestia, pensaba que me iba a molestar (a mí)... La molestia que siento es porque suspendieron a Ali y Pam, que no tienen nada que ver, solamente porque me hicieron coro”, agregó.

Por consiguente, el locutor adelantó que tras la suspensión de cuatro días que ambos de sus compañeros están enfrentando, este les cubrira el sueldo que no recibirán.

“La falta la cometí yo. Y como yo cometí la falta, yo le voy a sacar un cheque a Pamela y Ali de parte de mi compañía, cubriéndole los días que van a estar afuera”, sostuvo.