La periodista puertorriqueña Syrmarie Villalobos anunció hoy que se convirtió en mamá hace un mes.

Fue a través de las redes sociales que la comunicadora compartió imágenes y un hermoso mensaje, como si lo hubiese escrito el recién nacido.

“Permítanme presentarme, soy el primer hijo nacido de esta familia. Sí, el “secreto” mejor guardado entre nuestra familia y amigos (que son parte de ella). Hoy ya cumplo un mes. Aterrizamos en este plano terrenal, muy puntual, a las 40 semanas en la Víspera del Día de los Reyes Magos. Me he convertido en el mejor regalo de la fiesta más importante en la época navideña para mi familia, y estuve a tiempo para que Melchor me trajera alguito.”, lee el parte del escrito.

“Tuve la mejor bienvenida, fue un parto perfecto y sanador, lleno de amor y espiritualidad en la calidez de nuestro hogar a pesar de las bajas temperaturas de esa mañana. Hasta un rocío de nieve dejé a mi llegada”.

Villalobos, además de trabajar en la televisión puertorriqueña (Wapa-TV, Canal 13, WIPR), fue reportera ancla en Telemundo 44 Washington DC y Telemundo 62 (Nueva Jersey, Pensilvania y Delaware). En septiembre del año pasado, renunció como reportera de Telemundo 39 Dallas.