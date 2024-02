A dos horas de que inicie el Super Bowl LVIII, Taylor Swift ya hizo su aparición triunfal, la que todas y todos esperaban, pues la cantante suele acompañar a Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs y su actual novio, cada que tiene partido y hoy, que el equipo de americano se batirá el título contra los San Francisco 49ers, no es la excepción, pues la cantante fue vista en su arribo, acompañada de algunas de sus más fieles amistades.

La expectativa de que Taylor Swift se presentaría en el juego de Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers era alta entre sus seguidores, pues a pesar de que apenas ayer ofreció el último de cuatro conciertos en el estadio Tokyo Dome, en Tokio, Japón, la joven cantante viajó alrededor de nueve horas para llegar a tiempo y acompañar a su pareja en un momento tan importante en su carrera.

Sin duda, así como sabe impresionar a sus fans arriba del escenario, Taylor es una profesional para despistarlos cuando no quiere ser captada, sobre todo hoy, que está dispuesta a acompañar a Kelce en su aparición en el Allegiant Stadium de Las Vegas, a como dé lugar.

Por eso, ni la distancia entre un continente y otro impidió que llegara a tiempo a acompañar a su novio, con quien emprendió una relación desde casi seis meses, época en que el jugador de americano se propuso conquistar a la intérprete de “Anti-Heroe” a como diera lugar, cuando le entregó un brazalete conformado con los dígitos de su número de teléfono.

La cantante de 34 años fue captada cuando llegaba al Allegiant, en compañía de dos de sus grandes amigas, la cantante Ice Spice y la actriz Blake Lively, con quien se le ha visto presentarse en otros juegos de los Kansas City Chiefs.

“Me encanta cuando Taylor viene, me apoya y disfruta del juego con mi familia y amigos. No ha sido más que un año maravilloso”, dijo el jugador en una entrevista, por lo que no nos podemos imaginar la dicha que lo alberga en estos momentos.

Tay también está en compañía de su familia, pues Andrea y Scott Swift, su madre y padre, también la acompañaron a presenciar el juego.

De acuerdo con “Entertainment Tonight”, la cantante ya aprovechó para presentarle a Ice Spice a su cuñado, el exjugador de americano Jason Kelce.