El título del sencillo Pero ya no, del intérprete urbano Bad Bunny, formará parte de la campaña del candidato presidencial demócrata, Joe Biden.

Según el portal CBS News, los nuevos anuncios, que contarán también con el popular cantante mexicano Alejandro Fernández, están hechos para las audiencias puertorriqueñas y mexicanas en tres estados clave, y son parte de una compra publicitaria de $26 millones que incluyen un mensaje de dos minutos que se transmitió en las cadenas de transmisión nacionales durante la Convención Nacional Republicana.

La publicidad en español se produce luego de que una encuesta reciente demostró que Biden mantiene una amplia ventaja sobre el presidente Trump entre los votantes latinos en todo el país, pero con una ventaja menor en varios estados indecisos.

Encuestas recientes de CBS News muestran que en Texas y Florida, Biden tiene aproximadamente el mismo nivel de apoyo latino que Hillary Clinton en las elecciones de 2016. En Arizona, el apoyo actual de Biden es un poco más alto que el de Clinton en 2016, lo que podría darle a Biden una ventaja allí.

Para aumentar su apoyo, Biden está programando emitir un nuevo conjunto de anuncios digitales y de televisión al ritmo de “Pero ya no”, un sencillo de éxito mundial del álbum de febrero de Bad Bunny, YHLQMDLG.

“Te amaba antes, pero ya no / me gustas, pero ya no / era para ti, pero ya no / Oye, pero ya no, oye, pero ya no”.