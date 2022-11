Desde hace unos días está circulando en internet unas supuestas declaraciones que Thalía había hecho con respecto a ‘Monotonía’, la nueva canción de Shakira y Ozuna. Según lo difundido por una usuaria de TikTok, la cantante había tildado a la pieza de “patética” y a la barranquillera de “dramática”. Aún así, no había pruebas al respecto.

Debido a esto, durante una rueda de prensa, hecha el 17 de noviembre en los Latin Grammy 2022, uno de los periodistas le preguntó sobre las polémicas declaraciones que insinuaban una supuesta rivalidad entre las artistas. De hecho, cabe recordar que la tiktoker mexicana había afirmado que Thalía creía que con este tipo de canciones estaba tratando de dar lástima.

“Pienso que si ese hombre (Gerard Piqué) la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere”, dijo la creadora de contenido.

Incluso, según la versión que circula en la famosa red social de videos, la mexicana había dicho todo eso en un en vivo en su cuenta de Instagram, cuestión que nunca sucedió. La noticia rápidamente recorrió el mundo, acaparando grandes titulares y generando polémica en redes.

¿Rivalidad entre Shakira y Thalía?

Ahora bien, para sorpresa de muchos la intérprete de ‘Equivocada’ agradeció la pregunta que le hicieron los reporteros y aprovechó para aclarar que entre ella y Shakira existe una amistad de años, que la ama y considera parte de su familia, razón por la cual aquellos rumores eran totalmente falsos.”Jamás usaría una palabra así para una amiga que amo tanto como a ella. O sea, Shak y yo tenemos una amistad de años, es parte de nuestra familia”, declaró. Además, dijo que apenas empezó a circular la noticia inmediatamente le escribió por WhatsApp para decirle que no era verdad.

Frente a esto, la cantante de ‘Te Felicito’ le contestó que no se preocupara, pues sabía muy bien quién era ella. Así mismo reflexionó sobre lo valiosa que es una amistad y que cuando se está bien con alguien, no hay rumor que valga para romper esos lazos. Por eso mismo dijo que en esta época era mejor construir unión en medio de un mundo que poco a poco “va en destrucción”.

Thalía lanza un comunicado oficial

Antes de las declaraciones hechas en la rueda de prensa, el equipo de la artista mexicana había lanzado un comunicado con respecto a la situación.Según la agencia Acoustyle, Thalía no había hecho ninguna transmisión en vivo en sus redes sociales desde febrero del 2022 y tampoco había realizado algún tipo de comentario negativo a Shakira.

No obstante, cabe recalcar que no se ha podido determinar el verdadero origen del video, debido a que este ha sido replicado varias veces en TikTok y de alguna forma también se ha vuelto parte de los innumerables montajes que buscan poner en rivalidad a las artistas.