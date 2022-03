A través de un video Thalía se deforma la cara y reclama a las personas que están hablando de su papada, cuando hace unos días, la propia cantante expresó mediante una transmisión en vivo, que le había salido una “papada cañona” y pedía consejos estéticos para evitar el quirófano.

Ya se ha hecho una costumbre para la cantante, el compartir muchos momentos íntimos con sus seguidores, siempre trata de sincerarse y mostrarse al natural. Es por ello que, en uno de esos momentos, la cantante habló sobre algunos defectos que no le gustan y desearía corregir.

“Yo no sé ustedes, pero con la pandemia y con estos teléfonos ‘inteligentes’, me ha salido una ‘papada cañona’. Yo también les veo a ustedes unas papaditas que antes no tenían”, expresó.

Ante su preocupación expresada en dicha transmisión, pidió consejos para corregir ese exceso de grasa y de piel que siente le cuelga debajo del rostro, sin tener que pasar por el quirófano.

“No quiero ninguna navaja ni nada todavía, cero, ningún procedimiento extra. Pero tiene que haber alguna máquina maravilla o algún tratamiento”, señaló.

Las recomendaciones a Thalía

Tras abrir ese tema de conversación ante los 19 millones de seguidores que tiene en Instagram, cibernautas le recomendarion algunos tratamientos a su cantante favorita.

Pero al parecer el que muchos tomaran como tema de conversación los defectos de la cantante, no fue de su agrado, y de una manera divertida y sarcástica la intérprete de “No me enseñaste”, “No me acuerdo” y “Piel morena”, se deformó el rostro, agrandándose la papada con una aplicación y expresó que no entiende porque es tema de conversación “si ella es bella”.

“No entiendo en lo absoluto de dónde salió esta nota, como que la papada mía es un tema de conversación, no entiendo por qué…y encima dicen que se me deformo el rostro, ¡cariños! ¿Oigan, será cierto? No, yo me veo igual de bella…mmm…yes”.